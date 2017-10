Manechinul Andreea Ene este cel mai sexy arbitru din România. Tânăra de 21 de ani este fiica fostului ”cavaler” de Liga I Mihai Ene (44 de ani).

Cu ajutorul operatorului prahovean Cristi Chircă, de la site-ul sportonlineph.ro, Libertatea a ”monitorizat-o” pe Andreea Ene, 21 de ani, arbitru de perspectivă care o oficial la meciul Petrosport Ploiești – Steagu Roșu Brașov (4-1, 28 octombrie, Strejnic/ Prahova, seria de Est, etapa a treia, Liga Elitelor U17).

Manechinul Andreea Ene este cel mai sexy arbitru din România. Cine este tânăra care convinge și pe teren și în afara lui?

Mezina familiei Ene, Andreea Mihaela, a început şcoala de arbitraj în 2009, la 13 ani, iar în 2010 a devenit arbitru stagiar, după ce a promovat examenul. Fata a jucat și baschet, de la vârsta de opt ani, la Olimpia Bucureşti, şi a fost selecţionată în echipa naţională de junioare.

În plus, ea a urmat cursurile Şcolii de modelling Best Models la vârsta de 12 ani, dar a abandonat lumea modei din lipsă de timp. Mai cochetează însă, din când în când, cu catwalk-ul.

Manechinul Andreea Ene este cel mai sexy arbitru din România. Modele: ”Howard Webb și tata”. ”Nu am renunțat complet la modelling”

”Nu pot spune că am renunțat definitiv la modelling, deoarece am mai participat la câteva prezentări. Când mi se va mai da prilejul, o voi face cu plăcere. În arbitraj vreau să ajung tot mai sus. Pentru acest lucru este nevoie de multă muncă. Modele mele: Howard Webb și tata”.

Andreea Ene

Lotul: Liga 3 și Liga a IV-a

Data și locul nașterii: 07.11.1995 (București)

Anul în care a devenit arbitru: 2010

Anul obținerii categoriei a II-a: 2011

Anul promovării în Liga 4: 2011

Anul promăvării în Liga 3: 2017

Sporturi practicate: Baschet

Hobby-uri: Muzica, dans, film, călătorii, modelling

”A fost o decizie de moment să renunț la baschet, însă acum nu regret alegerea făcută” – Andreea Ene



În 2012, tripleta Mihai -Laurențiu-Andreea a condus amicalul Juventus Bucuresti – Delta Tulcea. A fost o premieră pentru fotbalul romanesc ca o brigadă ”de familie” să oficieze la un meci de fotbal.



Mihai, care a fost promovat la Liga I în 2012, dar s-a retras între timp, a început cursurile școlii de arbitri în 1994, pentru ca mai apoi să renunțe în favoarea fotbalului. “Nici n-am apucat să arbitrez 10 jocuri ca m-am și lăsat, până în vara lui 1998, deoarece eram mai atras de minge decât de fluier”, declarat el pentru http://scoaladearbitri.blogspot.ro.



“Ne amuzam, când ne aducem aminte cum arăta primul meu echipament deoarece era confecționat de către soția mea. La un tricou negru, cu mânecă lungă, a cusut un guler alb, iar dintr-o pereche de pantaloni de stofă a facut șortul. În 1999 am sustinut examenul de promovare in Liga a III-a. Atunci când am promovat, părinții mei au vândut o căruță de porumb să-mi pot cumpăra echipament de arbitru, dar și un fluier – galben”