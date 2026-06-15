După ce s-a impus clar pe Transalpina și în Marele Premiu al Brașovului, Harghita Challenge a părut o formalitate pentru Marco Leu, care sâmbătă a avut cel mai bun timp al debutanților în manșele de calificare și a avut un timp cu peste 4 secunde față de următorul clasat. Chiar și așa, a avut o singură manșă deoarece a avut probleme cu clapeta de accelerație și nu a dorit să riște.

În ziua decisivă, Marco Leu a început excelent recunoașterile și a avut chiar al 21-lea timp la open cu modelul Renault Clio, însă în cea de-a doua urcare, pe un tronson cu asfalt umed, mașina a derapat în decor. „Prima oară nu am știut exact daunele, însă echipa noastră de mecanici a reușit să facă minuni și într-o oră eram deja gata de start în concurs. Le mulțumesc mult băieților pentru asta, victoria asta e a lor”, a declarat hunedoreanul în vârstă de 33 de ani.

Leu jr s-a impus ulterior în ambele manșe de concurs, în topul debutanților, astfel că a obținut o victorie confortabilă, a treia din tot atâtea posibile în actuala stagiune a Campionatului Național de Viteză în Coastă. După cele două urcări, acesta a avut un avantaj de 8,99 de secunde față de următorul clasat, Constantin Cristian (Honda Civic).

„Trebuie să recunosc că am fost mai ponderat în cele două manșe de concurs, mai ales că avusesem probleme cu accelerația sâmbătă, iar duminică dimineață am lovit mașina, așa că scopul a fost să ajung cu bine la finiș și să-mi asigur punctele necesare”, a adăugat pilotul.

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După trei etape, Marco Leu are 90 de puncte, maximum posibil, în timp ce următorul clasat, Constantin Cristian, a adunat 57, iar Horia Paul Ion, aflat pe 3, are 43 de puncte.

Leu jr a decis să urmeze o carieră în motorsport la scurt timp după trecerea în neființă a legendarului campion la numai 56 de ani. Până acum, Marco mai pilotase doar karturi în copilărie, însă a fost în permanență alături de tatăl său în aventura acestuia în raliuri și viteză în coastă, unde a scris istorie cucerind titlurile naționale în ambele probe.