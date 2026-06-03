După ce anul trecut, imediat după trecerea în neființă a legendarului campion la box și raliuri, Marco a decis să participe la câteva curse, ca invitat, în memoria acestuia, în actuala ediție de campionat concurează direct pentru clasamentul final. Pe un Renault Clio de Grupa 5, hunedoreanul în vârstă de 33 de ani a impresionat la Marele Premiu al Brașovului, unde nu a avut rival printre piloții aflați la primul lor sezon complet.

Leu jr a ajuns la finișul celor 6,14 kilometri în 3:42,276, cu nu mai puțin de 11,153 secunde mai rapid decât următorul clasat, Cristian Constantin (Honda Civic), și cu 11,269 secunde înaintea lui Ernest Brezina (Renault Clio). De asemenea, s-a clasat al patrulea la Grupa 5.

Grație succesului de la Brașov, Marco Leu a ajuns la 60 de puncte în clasamentul debutanților după primele două etape, maximum posibil, fiind urmat de Cristian Constantin, cu 37 de puncte, și de Horia Paul Ion cu 25 de puncte. Până în acest moment, 17 piloți au punctat în clasamentul debutanților după primele două etape ale sezonului de viteză în coastă.

În total, actuala ediție de campionat va avea un total de 8 runde, următoarea fiind programată pentru 12-14 iunie la Harghita Băi. Până atunci, Marco Leu va fi prezent la Alba Iulia, unde va fi organizator, alături de mama sa, al Trofeului Alba Iulia, prima etapă a sezonului 2026 în Campionatul Național de Super Rally.

Toate cele patru etape de super rally din acest sezon vor putea fi văzute în direct la TV.

Pe lângă decizia de a duce mai departe numele Leu pe circuit, Marco va continua și proiectul de suflet al tatălui său, Super Rally, singura competiția de motorsport din România care are loc exclusiv pe traseu urban, în mijlocul orașelor. Anul acesta, Super Rally a anunțat și un parteneriat cu PRO TV, iar toate cele patru etape de super rally din acest sezon vor putea fi urmărite în direct pe Pro Arena.

Un total de 21 de piloți de top se vor afla la startul etapei de sâmbătă, care are loc chiar în centrul municipiului Alba Iulia. Față de alte competiții de motorsport, accesul la înscrieri era limitat. Printre cei care vor face spectacol pe străzile din orașul Marii Uniri se vor număra Vali Porcișteanu, Adrian Teslovan sau Alex Filip.

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