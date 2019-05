Binecunoscutul gimnast Marian Drăgulescu s-a separat de soția sa, Corina. Cei doi nu se mai înțelegeau de la începutul acestui an, a aflat Libertatea din surse apropiate sportivului.



Multiplul campion a făcut primele declarații despre divorțul de Corina pentru postul de televiziune Antena Stars.

Marian Drăgulescu a povestit că el și soția lui au încercat să facă multe lucruri, dar nimic nu a mers.

„Noi ne-am… am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok!”, a declarat Marian Drăgulescu, potrivit spynews.ro.

Marian și Corina au fost la un pas de divorț și vara trecută. Au recunoscut că au mers la terapie și au reușit să continue ca un cuplu.

În feburuarie, Marian și soția s-au prezentat la notar să divorțeze, dar decizia a fost amânată până acum câteva zile.

”El m-a acuzat pe mine am pitit actele de căsătorie, eu pe el că le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost laterapie de cuplu” – Corina Drăgulescu, conform libertatea.ro, anul trecut, când cei doi discutau despre divorț.

Marian Drăgulescu a mai fost căsătorit o dată, cu Larisa. Din mariajul anteriuor, sportivul are doi copii.

