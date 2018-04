Mandzukici, 10 puncte de sutură, după accidentarea pricinuită de Vecino. Derby-ul Inter – Juventus, scor 2-3, a lăsat victime în tabăra învingătorilor.

Croatul Mario Mandzukic, de la Juventus Torino, a fost lovit de către Marias Vecino, iar perioada de recuperare ar putea fi destul de lungă, informează site-ul oficial al piemontezilor.

Matias Vecino a fost eliminat în minutul 15 al meciului, după intrarea asupra lui Mario Mandzukic. Milanezii au reclamat faptului că decizia a fost drastică, socotind că ar fi fost suficient un cartonaș galben.

Cu trei etape înainte de final în Serie A, Juventus Torino este lider și are 88 de puncte, iar Napoli, de pe locul 2, are 84 de puncte. Pe următoarele poziții sunt Lazio și AS Roma, cu câte 70 de puncte fiecare.