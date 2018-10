În 'optimi', arădeanul l-a trimis acasă pe favorit 3, croatul Marin Cilic, locul 6 ATP, în două seturi, scor 7-5, 7-6 (2). Nu și-a cedat deloc serviciul, în condițiile în care n-a pierdut niciun set, în cele patru partide disputate în sala din Basel (două în calificări).

Întrebat dacă este plăcut surprins că a jucat atât de bine, Copil a declarat, la final: 'Nu chiar, am jucat bine ultimele trei meciuri și mă simt încrezător. Știam că la final de an o să joc bine, pentru că îmi place să joc indoor, este suprafața mea preferată'.

A vorbit și despre cei 21 de ași pe care i-a servit contra lui Cilic: 'Cu serviciul meu, pot provoca daune! Chiar am servit bine azi și știam că trebuie să-mi iau șansele la retur. Nu e ușor să joci împotriva unuia care servește bine. L-am presat pe serviciul doi. Sunt fericit să fiu aici, în sferturile de finală. Sper s-o țin tot așa vineri (n.r. – cu americanul Taylor Fritz, 20 de ani, 57 ATP)'.

Ce va fi vineri, cu Fritz? 'Va fi un alt meci, dar sper să joc la fel de bine. Nu-mi aduc aminte să fi jucat cu el. Poate am făcut-o cu mult timp în urmă, dar nu-mi amintesc, sincer să fiu. Îl știu bine. E un băiat bun, joacă bine, este în formă acum, amândoi jucăm bine. Cred că va fi un meci spectaculos, în care sper să-mi iau șansele.

La meciul cu Cilic, la cele două mingi de break din finalul setului, am încercat să rămân în prezent, nu să mă gândesc în trecut, pentru că nu se schimbă nimic. Și nici în viitor, de asemenea. Fac totul în prezent, tot ce pot. Am trămas în set și am mers în tie-break. Am reușit, sunt foarte fericit', a spus Marius, pentru Tennis TV.

De la turneul de la Basel, Marius Copil apare la categoria Hot Shot, pe site-ul oficial al ATP. Un backhand în lung de linie i-a fermecat pe spectatori și i-a uimit pe comentatori.