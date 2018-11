Marius Șumudică a primit o ofertă de la CFR Cluj

„Am avut nişte discuţii cu domnul Varga (n.r. – patronul clubului CFR Cluj, Nelu Varga). Probabil simpatia e reciprocă. Dar deocamdată nu se pune problema să vin la CFR, eu sunt acolo (n.r. – la Al Shabab). În momentul de faţă mai am şi două oferte din Turcia, dar nu pot să le dau curs. Vreau să continui ce am început la Al Shabab. Eu în cariera mea foarte greu am plecat de la echipe. Am stat doi ani la Astra, un an la Chiajna, în Dubai un an, am închis un an în Turcia… acum sper să o duc cât mai mult la Al Shabab. Pentru că în Arabia Saudită deja s-au schimbat 6 antrenori din cei 16”, a afirmat Şumudică.

„Când am ajuns în Arabia Saudită toată lumea îmi cânta prohodul, toţi spuneau că Al Shabab o să retrogradeze, că nu a făcut transferuri bune. Dar uite că şi cu acele transferuri, cu bani puţini, suntem pe 4, loc care în mod normal duce în Champions League (n.r. – Liga Campionilor Asiei) pentru că în Arabia Saudită în mod normal Cupa o câştigă una din primele trei echipe. Dar eu nu am un asemenea obiectiv (n.r. – participarea în Champions League). Oricum, suntem pe un trend ascendent, am pierdut doar un meci cu Al Hilal, şi ăla nemeritat, în 10 oameni. Dacă nu era acel meci eram neînvinşi acum”, a adăugat tehnicianul.

Cei doi jucători români pe care îi are în lot, Constantin Budescu şi Valerică Găman, sunt bine văzuţi la Al Shabab. „Budescu a avut o problemă cu genunchiul, i-a recidivat o accidentare din perioada când era la FCSB. El marcase, era bine văzut acolo, dar a venit problema asta şi a trebuit să facă pauză 1 lună şi jumătate. La ultimul meci l-am băgat 15 minute să intre şi să aibă ritm de joc. Are timp până la derby-ul cu Al Nasr să se pună pe picioare. Găman este foarte bine, e unul dintre cei mai buni fundaşi centrali din Arabia Saudită la ora actuală. El are contract doi ani şi clubul vrea să îl mai prelungească pe încă doi. Sunt mulţumiţi cei din conducere pentru că avem cea mai bună apărare din campionat, alături de Al Hilal, cu doar 6 goluri primite”, a spus antrenorul.

Şumudică nu a fost surprins de faptul că doi arbitri români, Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs, au oficiat în această săptămână în Champions League. „Nu mă surprinde că am avut doi arbitri în Champions League. Îi felicit, înseamnă mult pentru fotbalul românesc dacă tot nu avem echipe. Dacă eu am putut să întorc şi VAR-ul (n.r. – sistemul de arbitraj video), vă daţi seama ce se întâmpla şi cu ipsosul. M-am descurcat şi cu VAR-ul, cred că mă descurc şi cu mistria”, a adăugat în glumă antrenorul.

Formaţia antrenată de Marius Şumudică a remizat în partida din deplasare cu Al Faisaly, fosta echipă a lui Mircea Rednic. S-a terminat 0-0, iar Al Shabab a acumulat 16 puncte în primele 9 etape. Valerică Găman a fost integralist la Al Shabab, în timp ce Constantin Budescu a intrat pe teren în minutul 82. Acesta a fost primul meci al lui Budescu după o lungă perioadă în care a fost indisponibil. În urma acestui rezultat, Al Shabab şi-a întrerupt seria de 2 victorii consecutive.

VIDEO ȘOCANT / Prima reacție a lui Șumudică după ce a leșinat pe banca lui Al Shabab. Meci interzis cardiacilor și pentru Reghe