De Andrei Crăițoiu,

România mai are șanse matematice să ajungă la turneul final de anul viitor care va avea loc și la București. „Tricolorii” sunt pregătiți pentru „dubla” de foc cu Suedia și Spania, dar sunt obligați să obțină cel puțin patru puncte din cele două întâlniri.

În cazul în care prima reprezentantivă va rata prezența la Euro 2020, antrenorul Cosmin Contra va pleca! Iar fanii îl cer pe Marius Șumudică, în prezent la Gaziatep, în Turcia.

„Vin pe jos la echipa națională! N-am cum să refuz așa ceva? Pentru mine echipa națională e… echipa poporului! E țara mea! Fotbalul românesc mi-a dat totul și niciodată n-o să uit. Indiferent câți bani am câștigat în Golf sau în Turcia, pentru mine România e România. Sunt antrenori cu mai multă experiență decât mine, dar eu compensez cu entuziasm și popularitate. Nu mă interesează banii pentru națională. Cum nu m-a interesat nici anul trecut. Anul trecut aveam 2 milioane de dolari pe an și-am venit în Turcia să câștig 600.000. N-am rămas acolo pentru că am vrut un campionat puternic, unde se mănâncă fotbal pe pâine. Unde am jucători de milioane de euro și unde te simți antrenor”, a dezvăluit Șumudică.



„Ianis e numărul 1. N-am văzut așa ceva”



Acesta și-a intrat repede în rolul selecționerului. Întrebat cine ar merita să fie decarul echipei naționale, Șumudică a avut un singur nume: Ianis Hagi! Și-a motivat alegerea și-a făcut o comparație interesantă cu Messi și Ronaldo.



„Tricoul cu numărul 10? Ianis direct! Hagi e numărul 10 direct! Unde scrie Hagi în cabină și are ghetele jos, tricoul cu numărul 10 trebuie pus acolo. Ianis este un jucător în devenire, de mare clasă. Mai are de muncit, dar are toate calitățile. Poate să fie top, top, top! Să-i luăm pe Ronaldo și pe Messi și să-i punem să bată cornere! Dacă unul din ei bate cornere cu ambele picioare cum o face Ianis Hagi, eu mă las de antrenorat! Nu există în Europa și în lume ce face Ianis. El pe o distanță de 40 de metri nu-ți dai seama dacă e stângaci sau dreptaci. Nu există așa ceva. Unuia care-i vine pe stângul mingea trebuie să și-o întoarcă pe dreptul și invers. El nu are probleme de genul ăsta”.



„M-a sunat un prieten care voia să aducă fistic de la Gaziantep. Mă sunase să-i fac legătura. Cel mai bun fistic e acolo. Și cea mai bună baclava. Orașul cu cea mai bună bucătărie. Au cea mai bună mâncare din Turcia”

Marius Șumudică, antrenor Gaziantep

„Oamenii în Turcia sunt nebuni…”

Șumudică e „principal” la Gaziatep, joacă cu 15.000 de fani în tribună și vorbește despre fanatismul fanilor din Turcia. „Simt că trăiesc fotbalul și-l mănânc pe pâine. Nu poți să ies ziua prin oraș. Ajung să te tragă de mâini, să se aplece să te pupe. Gesturi pe care n-aș putea să le accept. Vă dau cuvântul meu de onoare că mă duc până la supermarket și fac poze cât nu făceam 6 luni în România. Sunt bolnavi! La restaurante nu plătesc! Nu mă lasă nimeni să plătesc. În anumite zone sunt suporteri de rezultat. Adanaspor are fani foarte, foarte răi. Fanii lui Bursa la fel. Nici nu poți să ieși pe stradă, te calcă în picioare. Turcii investesc în securitate. N-am văzut în viața mea atâta securitate și poliție ca acolo. Ei știu tot! Unde stai pe stadion, cum te cheamă. Sunt camere peste tot. Se plimbă cu camerele prin tribună să te vadă. Nu poți să arunci cu o sticlă sau cu o brichetă. Acolo dacă faci așa ceva, e prăpăd! E nenorocire. Te-au băgat direct!”, a mai spus Șumudică.

