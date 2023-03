Kostyuk a învins-o pe Gracheva în două seturi, cu scorul de 6-3, 7-5, prăbușindu-se pe teren după ce a fructificat mingea de meci pe care a avut-o. Jucătorii de tenis obișnuiesc să-și strângă mâinile la finalul partidelor, dar Kostyuk a refuzat să facă acest lucru cu Gracheva.

A first WTA title for 20 year-old Marta Kostyuk of Ukraine.



Champion in Austin with a 6-3, 7-5 win over Varvara Gracheva, from Russia.



There was no handshake between the two afterwards. pic.twitter.com/5qYDhHrl4P — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) March 5, 2023

Kostyuk ?? winning a 1st WTA title… ??



No handshake between them: maybe didnt feel comfortable given the situation, maybe it became awkward as Varvara was already packing her rackets in her bag when Marta was celebrating



Whatever. pic.twitter.com/xlHVVrUT8D — Siem ?? (@SiemBlueboom) March 5, 2023

Kostyuk, care este din Kiev, a declarat în luna ianuarie, în cadrul turneului Australian Open, că nu va da mâna la finalul meciurilor cu adversarele din Rusia sau Belarus.

În septembrie anul trecut, ucraineanca a refuzat să dea mâna cu marea jucătoare de tenis Victoria Azarenka, din Belarus, la US Open, la finalul partidei din turul al doilea al competiției. Atunci, Azarenka a învins-o pe Kostyuk cu 6-2, 6-3.

For the armed forces of Ukraine ??



Kostyuk-Azarenka handshake aka cold racquet tap pic.twitter.com/EJHCp22i19 — JB (@Brar_JSB) September 1, 2022

Jucătoarea în vârstă de 20 de ani i-a dedicat primul său titlu de simplu obținut în circuitul WTA (Women’s Tennis Association) țării sale natale în timpul prezentării trofeului.

„Fiind în poziția în care mă aflu acum, este ceva special să câștig acest titlu”, a declarat Kostyuk. „Și vreau să dedic acest titlu Ucrainei și tuturor oamenilor care luptă și mor în acest moment”, a mai spus jucătoarea ucraineană.

???Ukrainian tennis player @marta_kostyuk won her first WTA title in #Texas, defeating Russian Varvara Gracheva.



Marta Kostyuk dedicated the victory to Ukraine.



?: WTA pic.twitter.com/HN4LpRPOpb — KyivPost (@KyivPost) March 6, 2023

Kostyuk nu a menționat-o pe Varvara Gracheva în discursul său de la finalul meciului, după ce a primit trofeul.

Triumful la ATX Open, primul al unei jucătoare ucrainene din 2021 încoace, când Elina Svitolina s-a impus în finală, a propulsat-o pe Marta Kostyuk pe locul 40 în clasamentul WTA.

