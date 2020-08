Martine Smeets, campioană mondială cu Olanda, s-a adaptat repede la CSM București. Meci de tenis inedit cu Linnea Torstensson

Disputa amicală le-a făcut pe cele două sportive să transpire serios, dar s-au și distrat pe cinste.

”A fost un meci mai bun decât ce vedem la Roland Garros”, s-a amuzat Martine Smeets.

”Din păcate, abia acum am aflat că premiile în bani nu sunt pe măsură”, a glumit și Linnea Torstensson.

Martine Smeets s-a relaxat pe terenul de tenis FOTO: SPORTSNET GROUP

Jucătoarele mărturisesc faptul că nu ratează meciurile importante de tenis transmise la televizor.

”O urmăresc pe Simona Halep, ca toată lumea de aici, este foarte bună. Cu toții cred că îl apreciem pe Federer, nu știm dacă se va lăsa sau nu, dar cu eleganța și cariera pe care o are, merită apreciat!”, a menționat Linnea Torstensson.

Martine: ”Vreau să câștig totul cu CSM București”

Martine Smeets, care evoluează extremă stângă, a devenit campioană mondială în decembrie 2019, la finalul unui meci de infarct cu Spania. După ce a prins gustul aurului, handbalista transferată în această vară de la Metz spune că vrea să câștige tot ce se poate împreună cu ” tigroaicele”.

„CSM este un club incredibil, cu fanii minunați, echipa este foarte bună, joacă mereu pentru a câștiga toate trofeele. Aceeași mentalitate o am și eu, de aceea mi-am dorit să ajung la CSM București. Vom da totul să câștigăm fiecare meci în parte și sper că împreună putem să ne atingem toate obiectivele. Nici nu a trebuit stau pe gânduri atunci când a venit propunerea de la CSM, am spus imediat da”, a declarat Martine Smeets, conform Sportnet Group.

Olandeza Martine Smeets, stânga, și suedeza Linnea Torstensson s-au distrat pe terenul de tenis FOTO: SPORTSNET GROUP

Handbalista este nerăbdătoare să înceapă meciurile și să evolueze în fața propriilor suporteri.

„Am jucat sezonul trecut împotriva CSM-ului și sincer nu a fost deloc un sentiment plăcut să ai împotriva ta timp de 60 minute o sală întreagă, așa că abia aștept să-i am pe suporteri de partea mea în acest an”, a mai afirmat Martine Smeets.

Nu se plânge de antrenamente

Pentru orice sportiv, perioada precompetițională nu este chiar plăcută. Sunt zeci, poate sute de ore de pregătire fizică și acumulări.

”Pregătirea este mereu grea, încercăm să fim în formă maximă pentru sezonul care urmează, iar asta presupune multă muncă și antrenamente intense. Dar este pentru un obiectiv important, acela de a câștiga totul la final de sezon, așa că merită eforturile noastre de acum”, a precizat campioana mondială.

Îi place Bucureștiul

Chiar dacă antrenamentele sunt multe, Martine și-a făcut timp și pentru a vizita orașul care-i va fi casă în următoarea perioadă.

”Am ieșit un pic în oraș, sunt o mare amatoare de cafea și am încercat câteva cafenele. Sunt încântată de ceea ce am descoperit până acum. Le-am întrebat pe fete despre București, dar și despre locurile din apropierea orașului și am primit câteva ponturi foarte bune”, a povestit Martine Smeets.

E multiplă medaliată la mondiale

Născută în Almelo, Martine Smeets este campioană mondială en-titre, medaliată cu argint la mondialul din 2015 și bronz la cel din 2017. În plus, la turneul continental din 2018, a ocupat locul trei cu naționala Olandei.

În cariera sa a evoluat în Germania, la Thuringer HC (2013-2015) și la SG BBM Bietigheim (2015-2018, cu care a și ajuns în finala Cupei EHF, în 2017). Extrema stângă în vârstă de 30 de ani a evoluat în sezonul trecut la campioana Franței, Metz.