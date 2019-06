Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei

Olandezul l-a depăşit pe Charles Leclerc, care a pornit din pole position şi a condus cea mai mare parte a cursei, conform Digi Sport.

? CLASSIFICATION – AUSTRIAN GRAND PRIX ?



Verstappen takes Honda’s first win since 2006 – although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP ??#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6