Meci de old boys Dinamo – Steaua, la 40 de ani de la debutul în Liga 1 al lui Ioan Andone (duminică, 14.20, TVR1). Fonduri donate Kassandrei Rotariu

Derby-ul rezervat foştilor jucători de fotbal de la cele două cluburi de tradiţie bucureştene se va disputa, duminică, de la ora 14:20 (TVR), pe Stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, a anunţat Ioan Andone într-o conferinţă de presă.

Actualul tehnician a debutat în Liga I la 7 martie 1979 în tricoul formaţiei Corvinul Hunedoara, într-un meci cu Sportul Studenţesc, disputat pe Stadionul Republicii din Capitală şi pierdut cu 0-2.

„Sunt 40 de ani de când am debutat în Liga I şi am decis să organizez un astfel de eveniment, deşi la început mi-a fost teamă. Dar sper totuşi să fie un eveniment reuşit. Intrarea va fi liberă, dar vor fi urne pentru donaţii la porţile de acces. Iar toţi banii strânşi, la fel ca şi cei din vânzarea tricourilor, vor fi daţi unor persoane cu probleme medicale din Voluntari şi o parte fetei lui Iosif Rotariu”, a spus Ioan Andone.

Kassandra Rotariu, operațiile 49 și 50. ”Ne lipsesc coatele, umerii și clavicula dreaptă”

„Participă şi Mircea Lucescu, pentru că el este antrenorul care m-a debutat în Liga I, la un meci Sportul Studenţesc – Corvinul Hunedoara, pe Republicii, şi m-a ajutat foarte mult în cariera mea. Am făcut un lot, dar am invitat şi foarte mulţi foşti colegi, foşti antrenori, am chemat oameni din lumea clubului Dinamo care şi-au pus amprenta asupra carierei mele. L-am invitat şi pe Mircea Rednic, mi-aş dori să vină, e colegul meu, ne cunoaştem de 50 de ani. Eu voi juca, mai trebuie să slăbesc vreo 2 kilograme până la meci. M-am pregătit pentru că se fac 40 de ani, care nici nu ştiu cum au trecut. Eram elev de liceu şi am intrat atunci în locul lui Radu Nunweiler. Corvinul era echipă nou promovată şi jucam în deplasare cu Sportul, care era o formaţie foarte bună în perioada aia. Am pierdut meciul şi chiar am retrogradat anul acela, dar am promovat imediat”, a adăugat Andone, care va fi antrenor, dar şi jucător la Dinamo old boys.

Prezent la conferinţa de presă, fostul fotbalist al Stelei, Victor Piţurcă, a declarat că prin astfel de evenimente tinerii au ocazia să cunoască marii jucători ai celor două echipe.

„Am rămas oarecum surprins când l-am auzit pe Ando că vrea să facă un asemenea eveniment, dar apoi mi-am dat seama că generaţia nouă nu îi cunoaşte pe aceşti mari fotbalişti care au jucat la Dinamo, la Steaua şi au realizat performanţe extraordinare. Sper să vină lume multă, să vină cele două galerii, dar fără să apară vreo răfuială. Avem un lot bun, sper să prindă toată lumea să joace, dar sunt nişte băbăciuni pentru care 10-15 minute e suficient. Avem invitaţi şi din partea Stelei, sper să vină Duckadam, Valentin Ceauşescu, Anghel Iordănescu, să vedem. L-am convocat şi pe Hagi să vină să joace, dar din păcate pleacă în Qatar pentru 3 zile şi nu poate veni”, a spus el.

Piţurcă susţine că rivalitatea dintre jucătorii dinamovişti şi stelişti a rămas chiar şi după ce aceştia s-au retras din activitate. „Nu cred că îşi doreşte cineva un rezultat de egalitate, chiar dacă e meci de old boys. Acum două zile am vorbit cu Ionuţ Lupescu şi el când aude de Steaua vede negru în faţa ochilor… şi mi-a zis că ne arată ei nouă. I-am răspuns şi eu ca să îl enervez: ‘Măcar acum să ne arătaţi şi voi'”, a explicat Piţurcă.

Pentru acest meci, din lotul old boy al clubului Dinamo fac parte: Costel Câmpeanu, Cristian Munteanu, Emilian Dolha, Iulian Mihăescu, Florentin Petre, Gheorghe Mihali, Cosmin Bărcăuan, Giani Kiriţă, Mircea Rednic, Tibor Selymes, Iosif Tâlvan, Cristian Pulhac, Ştefan Grigorie, Claudiu Vaişcovici, Dorin Mateuţ, Dan Alexa, Daniel Iftodi, Daniel Munteanu, Iulian Tameş, Cătălin Munteanu, Dănuţ Lupu, Florin Cernat, Ciprian Marica, Liviu Ganea, Marius Niculae şi Ionel Dănciulescu.

De partea cealaltă, Steaua îi va avea în teren pe următorii jucători: Bogdan Stelea, Martin Tudor, Florentin Dumitru, Daniel Bălan, Miodrag Belodedici, Adrian Bumbescu, Dorin Goian, Iulian Miu, Petre Marin, Tudorel Stoica, Sorin Paraschiv, Ilie Stan, Mihail Majearu, Iosif Rotariu, Basarab Panduru, Bănel Nicoliţă, Adrian Ilie, Adrian Neaga, Sabin Ilie, Marian Aliuţă, Cristian Ciocoiu, Nicolae Dică, Ştefan Iovan, Victor Piţurcă, Marius Lăcătuş şi Ilie Bărbulescu.

Meciul de duminică va fi condus de doi foşti mari arbitri români, Ion Crăciunescu şi Cristian Balaj.