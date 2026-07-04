Programul optimilor include atât dueluri echilibrate, cât și confruntări cu favorite clare, iar capul de afiș este meciul Portugalia – Spania, programat pe 6 iulie, de la ora 22:00.

De asemenea, Brazilia – Norvegia, Mexic – Anglia și SUA – Belgia completează lista duelurilor de top din optimi, a notat gsp.ro.

Optimile CM 2026

4 iulie, ora României 20:00, Canada – Maroc

5 iulie, ora 00:00, Paraguay – Franța

5 iulie, ora 23:00, Brazilia – Norvegia

6 iulie, ora 03:00, Mexic – Anglia

6 iulie, ora 22:00, Portugalia – Spania

7 iulie, ora 03:00, SUA – Belgia

7 iulie, ora 19:00, Argentina – Egipt

7 iulie, ora 23:00, Elveția – Columbia

Dacă favoritele își confirmă statutul, sferturile ar putea aduce dueluri spectaculoase precum Franța – Maroc și Brazilia – Anglia.

Împerecherea în sferturile CM 2026:

Paraguay – Franța vs. Canada – Maroc (9 iulie, ora 23:00)

Portugalia – Spania vs. SUA – Belgia (10 iulie, ora 22:00)

Brazilia – Norvegia vs. Mexic – Anglia (12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Egipt vs. Elveția – Columbia (12 iulie, ora 04:00)

Împerecherea în semifinalele CM 2026:

Câștigătoare sfert 1 – Câștigătoare sfert 2 (14 iulie, ora 22.00)

Câștigătoare sfert 3 – Câștigătoare sfert 4 (15 iulie, ora 22.00)

Finala World Cup 2026 va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New York, de la ora 22:00.