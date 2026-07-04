Programul optimilor include atât dueluri echilibrate, cât și confruntări cu favorite clare, iar capul de afiș este meciul Portugalia – Spania, programat pe 6 iulie, de la ora 22:00.
De asemenea, Brazilia – Norvegia, Mexic – Anglia și SUA – Belgia completează lista duelurilor de top din optimi, a notat gsp.ro.
Optimile CM 2026
- 4 iulie, ora României 20:00, Canada – Maroc
- 5 iulie, ora 00:00, Paraguay – Franța
- 5 iulie, ora 23:00, Brazilia – Norvegia
- 6 iulie, ora 03:00, Mexic – Anglia
- 6 iulie, ora 22:00, Portugalia – Spania
- 7 iulie, ora 03:00, SUA – Belgia
- 7 iulie, ora 19:00, Argentina – Egipt
- 7 iulie, ora 23:00, Elveția – Columbia
Dacă favoritele își confirmă statutul, sferturile ar putea aduce dueluri spectaculoase precum Franța – Maroc și Brazilia – Anglia.
Împerecherea în sferturile CM 2026:
- Paraguay – Franța vs. Canada – Maroc (9 iulie, ora 23:00)
- Portugalia – Spania vs. SUA – Belgia (10 iulie, ora 22:00)
- Brazilia – Norvegia vs. Mexic – Anglia (12 iulie, ora 00:00)
- Argentina – Egipt vs. Elveția – Columbia (12 iulie, ora 04:00)
Împerecherea în semifinalele CM 2026:
- Câștigătoare sfert 1 – Câștigătoare sfert 2 (14 iulie, ora 22.00)
- Câștigătoare sfert 3 – Câștigătoare sfert 4 (15 iulie, ora 22.00)
Finala World Cup 2026 va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New York, de la ora 22:00.
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