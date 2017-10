Simona Halep (26 de ani) va încheia anul 2017 pe primul loc în topul WTA. Performanța româncei a provocat reacții pozitive, precum cele exprimate de Roger Federer și Martina Navratilova, dar și destule semne de întrebare printre fanii tenisului și jurnaliștii sportivi.

Peter Bodo, un cunoscut jurnalist specializat pe tenis, editorialist și blogger pentru Tennis Magazine, a publicat pe site-ul espn.com un text cu titlul “Merită Simona Halep să fie numărul 1, sau trebuie schimbat clasamentul WTA?”. Autorul, care consideră că obiectivitatea absolută este o utopie în profesia de jurnalist, dă de înțeles că triumful Simonei Halep este unul înșelător.

“Mult doritul loc 1 a ajuns în mâinile Simonei Halep, care a câştigat un singur turneu în 2017, Madrid. E un turneu important, dar nu se compară cu Turneul Campioanelor! Halep are un procentaj negativ (5-6) în faţa jucătoarelor din Top 10, a avut cu 13 victorii mai puţin decât Wozniacki şi a pierdut de doua ori în faţa danezei în acest an. Wozniacki a câstigat al cincilea titlu ca importanţă din tenisul feminin, iar în 2017 a ajuns în 10 finale, a avut cele mai multe victorii din sezon (60) şi cele mai multe în faţa jucătoarelor de Top 10 (14). Dar s-a trezit luni dimineaţă clasată pe locul 3… Nu trebuie blamată dacă se simte înşelată!”, a scris Peter Bodo, citat de Mediafax.

“Nu jucătoarele sunt vinovate pentru locurile pe care le ocupă în clasament, ci sistemul din tenis! Caracterul neobişnuit de competitiv al acestui an ne ajută să explicăm aceste defecte. De când a fost introdus clasamentul computerizat a existat o luptă între cei care susţin constanţa şi oamenii care pretind că trebuie răsplătite în primul rând rezultatele obţinute la evenimentele importante şi contra unor adversare de top. Dar oare se va schimba ceva?”, a continuat jurnalistul.

Pentru a-şi demonstra teoria, specialistul american a publicat şi opiniile unor persoane influente, dar subiective! Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams – sportivă ajunsă la 36 de ani, căreia îi va fi foarte greu să revină pe locul 1 dacă se menţine actualul sistem de punctaj, a declarat.

Se insinuează că Halep este lider fără glorie

“Nu ar trebui să fii numărul 1 dacă nu ai câştigat un Grand Slam în acel an. Dacă totuşi se întâmplă asta, e irelevant! După ce am început să lucrez cu Serena în 2012, a câştigat Wimbledon, a luat medalia de aur la Jocurile Olimpice, apoi US Open şi Turneul Campioanelor. La finalul anului era însă pe locul 3!”, a fost reacţia dură a francezului.

Halep este a șaptea jucătoare care ajunge numărul 1 WTA fără să câștige un turneu de Mare Șlem și a treia jucătoare fără un astfel de trofeu în palmares care încheie anul în poziția de lider mondial (după Jelena Jankovic în 2008 și Caroline Wozniacki în 2010 și 2011)

Craig Kardon, un alt renumit antrenor, se alătură revoluţiei din tenis, venind şi cu o soluţie favorabilă pentru rivalele Simonei Halep. Deşi în turneele mari se câştigă mai multe puncte decât în competiţiile obişnuite, americanul vrea să sape o prăpastie şi mai mare, în care să fie aruncate jucătoarele ce nu impresionează în Grand Slam-uri.

“Accentul ar trebui să fie pe turneele de Grand Slam. Că te descurci bine în circuit ar trebui să conteze, dar uitaţi-vă la unele campioane cât de puţin joacă! Ele sunt marile staruri şi sunt dezavantajate. Simplificaţi treaba, oferiţi mai multe puncte la Grand Slam-uri! În plus, oamenii le consideră mai importante”, a spus fostul antrenor al Martinei Navratilova.

În textul articolului a fost strecurată şi o opinie pro-Halep. Sportiva în vârstă de 26 de ani este susţinută de Martina Navratilova, o mare legendă a tenisului. Navratilova crede că e mult mai important să ocupi locul 1 decât să câştigi un turneu de Grand Slam.

“Să fii numărul 1 trebuie să fii mai bună decât toate celelalte. Ca să câştigi un Grand Slam trebuie să fii mai bună decât şapte jucătoare”, spus Martina, luându-i apărarea Simonei, jucătoare devenită lider mondial după un an în care a câştigat turneul de la Madrid şi a disputat finalele de la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing.

Printre modificările propuse pentru modificarea sistemlui de întocmire a clasamentului WTA se numără acordarea unui punctaj mai mare pentru câștigătoarele turneelor de Mare Șlem și acordarea de puncte-bonus care să premieze victoriile obținute în compania unor adversare mai bine clasate.