Mesaj jignitor al soţului Serenei Williams, după victoria în faţa Simonei Halep: „Clovn rasist și sexist”

„E bine că nimeni nu-l ascultă pe rasistul și sexistul Ion Ţiriac”, a fost mesajul jignitor postat de Ohanian, imediat după victoria Serenei Williams în faţa Simonei Halep. Bărbatul a adăugat și un emoticon sub formă de clovn înaintea numelui fostului jucător român.

Good thing no one listens to that racist sexist ? Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0 — §AlexisOhanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) February 16, 2021

Ion Țiriac, 81 de ani, președintele FR de Tenis, a făcut, la începutul anului, o afirmaţie care a stârnit controverse în lumea sportului.

„Dacă Serena ar avea puțină decență, s-ar retrage!”, a spus omul de afaceri român la emisiunea „Rețeaua de idoli”, de la TVR.

La vârsta asta și la greutatea pe care o are acum nu se deplasează atât de ușor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzațională. Dacă ar avea puțină decență, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere. Ion Țiriac:

Ion Țiriac. Foto: Mediafax

Soţul campioanei din SUA a reacţionat imediat.

„E clar că nimeni nu dă doi bani pe ce spune Țiriac”, a scris pe Twitter Ohanian, la începutul acestui an. El a întărit că soția sa nu va participa niciodată la turneul de la Madrid, deținut de afaceristul român.

Ulterior, antreprenorul de 37 de ani a mai postat un mesaj pe reţelele sociale, care s-a dorit a fi umilitor la adresa lui Ion Ţiriac: „A trebuit să-l caut pe Google… se pare că fetiţa mea de 3 ani are mai multe titluri de Grand Slam decât acest clovn (n.r.- cuvânt reprezentat de două emoticoane)”.

Had to Google it... turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this ?? pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj — §AlexisOhanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

Foto: EPA

Citeşte şi:

Alexei Navalnîi, din nou în fața judecătorilor. Cel mai mare critic al lui Vladimir Putin acuză un „proces politic”

Femeia care și-a abandonat fetița de cinci zile într-o scară de bloc din Vâlcea s-a predat autorităților

Muncitori sezonieri români pe câmpurile din Germania: „Aici e mai important să vorbești românește decât germana” (II)

PARTENERI - GSP.RO Becali îl desființează pe George Simion. Reacție incredibilă a patronului FCSB, ce a făcut public acum despre Claudiu Târziu și soția lui

Playtech.ro DOLIU în muzica populară! Vestea a venit ca un fulger! S-a stins un mare nume

Observatornews.ro Apartament în flăcări în Constanța. O femeie a căzut de la etajul 6, încercând să scape de incendiu

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2021. Scorpionii au șansa de a descoperi o adevărată comoară nu departe de ei

Știrileprotv.ro Raport Europol: cât de puţin costă să comanzi asasinarea cuiva. Motivul pentru care preţurile au scăzut foarte mult

Telekomsport INCREDIBIL! Ce mesaj a apărut la meciul Simonei Halep. O nouă aroganţă a Serenei cu un mesaj manifest la TV

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)