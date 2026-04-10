Răzvan Lucescu a sărutat crucea de pe sicriu

Slujba înmormântării a fost oficiată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. Răzvan Lucescu a rostit un discurs emoționant la slujba de înmormântare a tatălui său, Mircea Lucescu. Fostul fotbalist Marius Niculae, în prezent angajat al Federației Române de Fotbal (FRF), a precizat la televiziunea DigiSport ce a transmis Răzvan.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a spus Marius Niculae.

La finalul discursului, Răzvan Lucescu a sărutat crucea aflată pe sicriul în care se afla trupul neînsuflețit al tatălui său.

În biserică, au mai luat cuvântul George Copos, fostul patron de la Rapid București, și Răzvan Burleanu, președintele FRF. Un mesaj a transmis și Patriarhul Daniel. „Chiar menționa că (Mircea Lucescu – n.r.) a fost aproape de Biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”, a mai spus Marius Niculae.

Neli Lucescu, ținută strâns de mână de fiu și sprijinită de noră

Au fost momente sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Neli Lucescu, vizibil copleșită de durere, a fost sprijinită la fiecare pas de fiul său, Răzvan Lucescu, și de noră, în timp ce își conducea soțul pe ultimul drum.

În spatele celor trei – Neli, Răzvan și soția sa – au pășit și alți membri ai familiei, inclusiv nepoți și strănepoți, toți îmbrăcați în haine de doliu.

Pentru Neli Lucescu, această zi marchează finalul unei povești de viață de peste șase decenii, trăită alături de Mircea, omul care i-a fost sprijin și partener necondiționat.

Cei doi erau căsătoriți din 1967, când el avea 22 de ani, iar ea 23, iar relația lor a început încă din perioada studenției.

Cuvintele scrise pe cavoul lui Mircea Lucescu, care a fost înmormântat la Cimitirul Bellu

Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu vineri, 10 aprilie, la trei zile după ce s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu își asigurase locul de veci de foarte mult timp. Cavoul familiei Lucescu a fost achiziționat prin concesiune notarială și amenajat din timp la intrarea principală, pe aleea centrală a cimitirului, potrivit GSP.

Pe monumentul funerar este sculptat următorul mesaj: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”.

Versurile care îndeamnă la reflecție și cugetare aparțin poetului și fabulistului român Grigore Alexandrescu, ca parte din poezia „Umbra lui Mircea. La Cozia”.

Cavoul este realizat dintr-o construcție masivă din piatră albă, iar deasupra ușii scrie „Fam. Lucescu”.





