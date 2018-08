Nu doar că are lacune gramaticale, dar mesajul pe care managerul sportiv al brăilenilor l-a făcut public după umilința din etapa a 4-a a Ligii a 2-a la fotbal este unul neverosimil prin conținutul său.

În loc să bage capul în pământ de rușine, conducerea, reprezentată de managerul sportiv Cristian Hossu, îi urechează pe fani, cărora, în același timp, le promite lucruri mărețe: promovarea!

Cu doar două puncte, Dacia Unirea Brăila este locul 17 în campionat din 20 de formații. În eșalonul trei pică ultimele cinci clasate.

Pe 23 august, Dacia anunța despărțirea de antrenorul Gheorgeh Barbu (foto 1), de soarta echipei ocupându-se 'secundul' Dorin Romică (foto 2).

Iată postarea făcută pe contul de Facebook 'Dacia Unirea Brăila':

Managerul Sportiv al Daciei Unirea Brăila are un mesaj pentru suflarea fotbalistică brăileană:

,,În primul rând tin sa le multumesc suporterilor care ne-au însoțit azi la meci si tuturor celor care sunt alături de noi si cunosc cu adevărat problemele prin care trecem!

Având in vedere ca intr-un timp atat de scurt a fost nevoie de a înființa o echipa de la A la Z este si greu sa ai pretenții in fata unui adversar care e favorit la promovare! Repet, suntem intenționati sa facem doar lucruri bune aici la aceasta echipa, dar suporterii si cei care sunt in preajma echipei trebuie sa aiba rabdare!