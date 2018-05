Decesul lui Cristian Țopescu a îndoliat sportul românesc, ale cărui performanțe de vârf au fost comentate de marele dispărut.

Gică Hagi a postat un mesaj emoționant în memoria lui Cristian Țopescu.

România pierde astăzi un om de o valoare imensă, un profesionist desăvârșit, un patriot. Vocea lui Cristian Țopescu va rămâne vie și inconfundabilă.

Odihnește-te în pace, Cristian Țopescu!

Mesajul lui Gică Hagi după decesul lui Cristian Țopescu. Alte reacții

Am crescut cu vocea lui, a fost un om care iubea valorile din sport. Un om pe care nu-l va mai înlocui nimeni. Aşa s-au dus şi Iolanda Balaş, Nicolae Mărăşescu…

L-am cunoscut în 1991, când eram junioară, aveam doar 16 ani. Era la Balcandiada de la Salonic, eu am câştigat, dânsul a rămas cu noi în delegaţie. Apoi am crescut cu comentariile lui. A impresionat prin corectitudinea lui şi valoarea lui. Un formator de opinie cum rar am văzut.

Ştiam că e bolnav, dar nu ştiam că pleacă la îngeri atât de devreme. Condoleanţe familiei!”, a spus pentru ProSport campioana olimpică de la Sydney.

„Când eram mică şi-mi făceam treburile prin casă, îmi dădeam seama că e gimnastică la TVR pentru că-i auzeam dânsului vocea. Mi-au mers la suflet comentariile şi nici nu bănuiam că într-o zi va comenta şi evoluţiile mele, nu aveam un asemenea curaj să-mi fugă mintea chiar acolo.

Apoi, am ajuns să evoluez la Mondialul din Tianjin, în 1999, dar şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, cu vocea dânsului la pupitru. Păcat că nu am casetele video, poate vom primi vreodată, de la Televiziunea Română, ar fi frumos.

Împlinirea totală a fost la JO de la Atena, când am comentat amândoi concursul de gimnastică, timp de o săptămână, ediţie la care am luat un sac de medalii. Dânsul era cu poveştile frumoase, eu cu partea tehnică. Pot să spun că domnul Ţopescu mi-a insuflat hobbyul pentru jurnalism.

Nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi. Condoleanţe familiei şi un gând bun din partea mea”, a declarat pentru ProSport multipla campioană Andreea Răducan, actual preşedinte al FR de Gimnastică.

