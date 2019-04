Mesajul lui Gigi Becali. Povestea un SMS care a încins atmosfera la FCSB

Meciul a fost precedat de o adevărată telenovelă. Asta după ce a apărut informația că patronul de la FCSB, Gigi Becali, ar fi trimis un SMS în care îi cerea antrenorului Mihai Teja, la meciul de la Ovidiu, cu Viitorul, scor 1-1, să iasă Man și să intre Roman.

Numai că mesajul ar fi ajuns la jucătorul Florinel Coman, iar schimbarea dorită de finanțator nu s-a mai efectuat. ”De când am venit aici nu mi s-a cerut niciodată o schimbare prin SMS. Înainte de meci discut tot timpul cu domnul Becali. După meci mai vorbim despre cine a jucat bine și cine mai puțin bine. Mi se pare normal să vorbești cu patron, are părerea dânsului”, s-a disculpat antrenorul Florin Teja.

Gigi Becali a ”aruncat” vina pe telefon, pe care, spune el, îl folosește doar ca să vorbească, nu să și trimită mesaje! ”Eu SMS nu dau și mai ales lui Coman. Eu vorbesc, dacă am ceva de spus, nu dau SMS. Nu spun că nu am dat niciodată, am niște persoane cu care am mai comunicat așa de-a lungul anilor, dar acum nu e cazul”, s-a apărat, luni, Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a continuat, la DigiSport: ”Dacă vreau să dau o indicație la echipă, sun! Eu nu sunt modern. De aceea mi-am șters și whatsapp-ul de pe telefon. Primeam prea multe mesaje. Eu sunt cu ”alo”, ”salut”, ”ce faci”, nu cu mesajele”.

În ”horă” a intrat și ”beneficiarul” mesajului, Florinel Coman. ”Nu am primit nici un SMS. Mai vorbesc, din când în când cu patronul, cam la 3-4 săptămâni, e normal, dar habar n-am de unde a pornit această poveste”, s-a disculpat Coman.

