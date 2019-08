Simona Halep, 27 de ani, 4 WTA, a debutat cu dreptul, marți seară, la US Open, 6-3, 3-6, 6-2, împotriva americancei Nicole Gibbs, 26 de ani, 135 WTA, calificată pe tabloul principal din postură de ”lucky loser”.

După meciul pe care l-a disputat în compania Simonei Halep, Nicole Gibbs a transmis un mesaj pe contul său de Twitter.

Thanks for the battle today @Simona_Halep – always a class act. One of my idols on tour ??. Good luck rest of the tournament! https://t.co/cN6bTOjjt8