Messi i-a devansat pe francezul Kylian Mbappe și pe norvegianul Erling Haaland. „Puricele” nu a fost prezent la eveniment, iar fostul fotbalist francez Thierry Henry, prezentatorul galei, a ridicat trofeul în locul sud-americanului, notează Gazeta Sporturilor.

🚨🏆 OFFICIAL: Leo Messi wins The Best FIFA Mens Player 2023.



ℹ️ Messi, as well as the other two finalists Haaland and Mbappé, is not present at the ceremony. pic.twitter.com/xV6kiERhtH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

Gala „The Best FIFA Football Awards” a fost înființată de FIFA în 2016, o replică la „Balonul de Aur” oferit de France Footbal.

Au votat selecționerii și căpitanii tuturor naționalelor aflate sub egida FIFA, dar și câte un jurnalist reprezentativ din fiecare țară. România a fost reprezentată de Theodor Jumătate, șeful departamentului Fotbalul Internațional de la GSP.ro.

Câștigătorii celorlalte ediții:

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo

2018 – Luka Modric

2019 – Lionel Messi

2020 – Robert Lewandowski

2021 – Robert Lewandowski

2022 – Lionel Messi

Celelalte premii ale serii

Aitana Bonmati, mijlocaș, 25 de ani, de la FC Barcelona, campioană mondială cu Spania, în 2023, a fost votată cea mai bună jucătoare a anului.

Jucătoarea braziliană Martha, 37 de ani, a fost primit un premiul special pentru întreaga activitate.

Tehnicianul formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2023 la Gala FIFA The Best. La eveniment a fost prezent şi tatăl lui Guardiola, în vârstă de 92 de ani.

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men’s Coach 2023! 👏



Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

Sarina Wiegman, care a condus naţionala Angliei în finala Cupei Mondiale pierdută în faţa Spaniei, a fost desemnată antrenoarea anului în fotbalul feminin.

Brazilianul Ederson, portarul lui Manchester City, a primit premiul de goalkeeperul anului.

Mary Earps, goalkeeper la Manchester United și a naționalei Angliei, a fost desemnată cea mai bună din lume.

Trofeul fair-play a fost câștigat de naționala Braziliei, datorită modului în care l-au sprijinit pe Vinicius Junior. Starul lui Real Madrid a fost victima rasismului în mai multe meciuri din La Liga.

Mijlocașul brazilian Guilherme Madruga, 23 de ani, a câștigat trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol. El a înscris în meciul dintre Botafogo FC-SP, echipa sa, și Novorizontino, din liga a doua din țara sud-americană. Premiul i-a fost decernat de nepoata fostului mare fotbalist maghiar.

🇧🇷 Guilherme Madruga

⚽ Botafogo FC-SP v Novorizontino

📆 June 2023



Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

Camerele TV l-a surprins pe Carlo Pasqualethe, fan al lui Colon de Santa Fe, când își ținea fiul în brațe în timp ce îi hrănea biberonul, la meciul cu Barracas Central.

The FIFA Fan Award goes to the Club Atletico Colon fan! 🙌 pic.twitter.com/IxLICPb2X6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

Un hincha de Colón llevó a su bebé a la cancha y le dio la mamadera al compás del canto de la hinchada https://t.co/i8w4v4yxOp — TN Deportivo (@tndeportivo) May 23, 2023

Echipa FIFPro masculină a anului 2023: Thibaut Courtois – John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias – Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne – Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius jr.

Cel mai bun 11 FIFPro în fotbalul feminin; Mary Earps – Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood – Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati – Alex Morgan, Sam Kerr.

