FCSB rămâne pe locul 12, cu 13 puncte

Abbey a pasat decisiv și la primul gol. Roș-albaștrii au ratat o șansă imensă de a se apropia la 2 puncte de play-off. FCSB rămâne pe locul 12, cu 13 puncte.

Metaloglobus – FCSB, partida contând pentru runda 13 din Superligă, s-a jucat la Clinceni în fața a peste 1630 de oameni, aflați în tribunele stadionului. A plouat mărunt lângă Capitală, însă termometrele arătau 14 grade, astfel încât suporterii au rezistat.

Ocaziile ratate de ambele echipe

Metaloglobus a avut o mare șansă de egalare în minutul 40, când Ubbink a ratat de la prima bară. FCSB a fost aproape de 2-0 în minutul 45, dar Bîrligea a lovit bara din 6 metri.

În minutul 19, arbitrul a acordat inițial penalty pentru Metaloglobus, după un fault al lui Cisotti asupra lui Abbey. Decizia a fost însă anulată după consultarea VAR, considerându-se simulare.

Conform GSP, FCSB a avut mai multe ocazii în prima repriză, cea mai importantă fiind șutul lui Șut din minutul 8, care l-a pus în dificultate pe portarul Gavrilaș.

Duelul a fost precedat de un moment de reculegere în amintirea lui Flavius Domide, fotbalist de legendă al celor de la UTA Arad, dublu campion alături de „textiliști”, care a încetat din viață săptămâna trecută.

