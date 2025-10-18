Cuprins:
FCSB rămâne pe locul 12, cu 13 puncte
Abbey a pasat decisiv și la primul gol. Roș-albaștrii au ratat o șansă imensă de a se apropia la 2 puncte de play-off. FCSB rămâne pe locul 12, cu 13 puncte.
Metaloglobus – FCSB, partida contând pentru runda 13 din Superligă, s-a jucat la Clinceni în fața a peste 1630 de oameni, aflați în tribunele stadionului. A plouat mărunt lângă Capitală, însă termometrele arătau 14 grade, astfel încât suporterii au rezistat.
Ocaziile ratate de ambele echipe
Metaloglobus a avut o mare șansă de egalare în minutul 40, când Ubbink a ratat de la prima bară. FCSB a fost aproape de 2-0 în minutul 45, dar Bîrligea a lovit bara din 6 metri.
În minutul 19, arbitrul a acordat inițial penalty pentru Metaloglobus, după un fault al lui Cisotti asupra lui Abbey. Decizia a fost însă anulată după consultarea VAR, considerându-se simulare.
Conform GSP, FCSB a avut mai multe ocazii în prima repriză, cea mai importantă fiind șutul lui Șut din minutul 8, care l-a pus în dificultate pe portarul Gavrilaș.
Duelul a fost precedat de un moment de reculegere în amintirea lui Flavius Domide, fotbalist de legendă al celor de la UTA Arad, dublu campion alături de „textiliști”, care a încetat din viață săptămâna trecută.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.