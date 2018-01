Michael Schumacher împlineşte astăzi 49 de ani. Au trecut patru ani de la teribilul accident al fostului pilot de Formula 1

Michael Schumacher împlineşte astăzi 49 de ani. Ţinând cont de situaţia în care se află celebrul pilot german, prietenii nu au făcut prea mare tam-tam.

Membrii echipei Ferrari nu au uitat de ziua lui şi au făcut o reverenţă printr-o postare pe reţelele de socializare. „Gândurile noastre sunt cu el. Forza Michael”, a fost mesajul, iar haştagul a fost #KeepFighting.

Today Michael turns 49, our thoughts are always with him. #Keepfighting #ForzaMichael pic.twitter.com/vkRLtDPqOD

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2018