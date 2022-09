„La 21 de ani am avut prima mea relație și a fost cea mai lungă, a durat aproape opt ani. Au fost momente și momente, dar a fost singura relație care a durat mult. Nu a fost ușor, pentru că participam la multe concursuri… Persoana respectivă a înțeles acele sacrificii și a înțeles să le facă și el, pentru că ne întâlneam mai rar. Și nu era din domeniul sportiv, lucra în domeniul corporatist. A fost greu, dar am acumulat multă experiență. S-a terminat într-un mod normal, ok, amândoi am trecut peste acea perioadă”, a povestit cea care este alintată „Miki” în lumea tenisului.

N-a fost să fie, nu s-a trecut la un alt prag… Nu a fost susținerea mai mare în perioadele mai putin bune ale mele, când eram accidentată, nu jucam, a fost atunci când jucam bine. Așa am decis să încheiem relația pașnic. Mihaela Buzărnescu:

Respectiva persoană este acum căsătorită, cu familie, toate bune și frumoase, eu am rămas singură, fără familie, fără nimic, toate bune și frumoase, dar nu contează”, a mai spus Mihaela, în podcastul „Vin de-o poveste by Radu Tibulcă”.

„În general, viața de sportiv zici că este a artistului. Tot timpul ești plecat, hotel, avion, timp limitat, dar dacă există înțelegere…. Eu am avut o relație cu o persoană din alt domeniu sportiv (n.r. – Marco Dulca, fotbalist la FCSB) și nu m-a deranjat, pentru că am înțeles aceste sacrificii. Totul pentru a menține relația, să vezi dacă totul este ok”, a completat jucătoarea de tenis.

„Am avut același gânduri, aceeași direcție, apoi ulterior nici eu nu știu de ce s-a stins. Mi s-a părut ca era cea mai ok, dintre toate, chiar dacă era diferență de vârstă, 11 ani în favoarea mea”, a adăugat Mihaela.

L-a acuzat pe iubit de abuz

Declarațiile sunt neașteptate, în condițiile în care sportiva a denunțat relația abuzivă cu fotbalistul, relata gsp.ro. „Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Eu îi urez multă baftă”, declara Dulca, la finalul lunii martie

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, rănile, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental! Mihaelka Buzărnescu, pe Instagram:

„Am mai avut două relații, care nu prea au fost ce trebuie, nu urmăreau decât numele și cam atât cu mine. Nu au fost persoane serioase”, a încheiat „Miki”.

Foto: Facebook Mihaela Buzărnescu

