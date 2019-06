Mihai Covaliu a schimbat sabia cu paleta de tenis de masă

Complexul Olimpic Sydney 2000, de la Izvorani, a fost, pentru trei zile, capitala tenisului de masă românesc. Cei mai valoroși școlari practicanți ai acestui sport s-au întrecut în cadrul Gimnaziadei, cea mai importantă competiție sportivă școlară din România. La finale au asistat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu.

Titlul național a fost cucerit de reprezentanții Liceului cu Program Sportiv din Constanța. Ei au fost urmați de elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, din Bistrița, și de cei ai Școlii Gimnaziale ”Cireșarii”, din Mediaș. Pe lângă medaliile și diplomele primite, campionii au avut parte și de o surpriză. Dupa încheierea festivității de premiere, cei doi lideri ai sportului le-au invitat pe elevele din echipa câștigătoare să schimbe câteva mingi împreună, spre mare bucurie a micilor jucătoare, dar și a publicului care a urmărit cu interes demonstrația celor patru.

”De fiecare dată joc cu mare plăcere, îmi aduc aminte de tinerețe, de momentele în care eram ca ei. E ceva normal, sunt copii deosebit de valoroși. Mă bucur că de fiecare dată vin la aceste competiții cu mare dorință de a arăta valoarea tenisului de masă românesc în plan european și mondial”, a declarat președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu.

La rândul său, Mihai Covaliu, președintele COSR, a recunoscut că acest meci demonstrativ i-a adus aminte de vremurile în care scria istorie pentru scrima românească: ”Tenisul de masă este o disciplină complementară pentru scrimă, dezvoltă reflexele, atenția, echilibrul, luarea deciziei în cel mai scurt timp și alături de alte discipline pe care le-am practicat la scrimă, tenisul de masă e unul dintre sporturile mele favorite”, a spus campionul olimpic din 2000.





Mihai Covaliu: ”Organizarea finalelor în Complexul Olimpic de la Izvorani este un factor stimulativ pentru copii”

Pentru al doilea an consecutiv, întrecerile finale ale Gimnaziadei la zece discipline sportive se dispută în cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000, de la Izvorani. O inițiativă a președintelui COSR, Mihai Covaliu, care spune că ”organizarea finalelor aici, în Complexul Olimpic de la Izvorani, este un motiv și un factor stimulativ pentru acești copii pentru a continua activitatea de performanță și pentru a-și dori și mai mult să facă parte peste ani din echipa olimpică a României. Este un proiect destul de tânăr, dar sunt convins că din acești copii vom revedea peste ani tineri care vor reprezenta România la cele mai înalte competiții. Gimnaziada e o competiție care de la an la an crește nivelul tehnic și competitiv și care e îndrăgită de copii, care vin cu plăcere la Izvorani. Este un proiect de suflet, pentru sportul de masă, pentru a atrage atenția că sportul face parte din viața copiilor, că sportul e important să-l practici chiar dacă la această vârstă nu practici sport de performanță. Aducându-i pe copii într-o bază olimpică, într-o bază în care se pregătesc majoritatea campionilor României, cred că este un argument solid pentru a-i determina să rămână în activitatea sportivă și de performanță peste ani”, a mai spus Covaliu.

De aceeași părere este și Cristinel Romanescu: ”Gimnaziada este o competiție pe care ne-am dorit-o, este o competiție de masă. Prin ea promovăm tenisul de masă în rândul copiilor și noi ne dorim ca foarte mulți să practice acest sport, să aducem cât mai mulți copii în sălile de tenis de masă. Este un sport complex, plăcut. Aici vreau să mă adresez părinților și bunicilor, să aducă cât mai mulți copii la tenis de masă, pentru că știm ce avem de făcut, arătăm că facem performeri, campioni europeni și mondiali și doresc să ni se alăture în proiectele viitoare”, a declarat șeful tenisului de masă din România.

Jucătoarea competiției, Elena Adriana Zaharia, se antrenează și 5 ore pe zi

Desemnată jucătoarea competiției, Elena Adriana Zaharia, de la LPS Constanța, a dezvăluit ce sacrificii face un sportiv care visează să ducă gloria acestui sport mai departe: ”Sora mea mai mare m-a adus la cinci ani la sală și de atunci am tot venit. Mi-a plăcut foarte mult din prima. Veneam la antrenamente și sâmbăta și duminica. Acum, în cursul școlii fac antrenament între trei ore și jumătate și patru, iar în vacanțe cinci ore zilnic”, a declarat Adriana Zaharia. Ea recunoaște că idolul ei este Eliza Samara, jucătoare pe care o vede de multe ori în sala de antrenament și care este deja un model pentru ea: ”Idolul meu e Eliza Samara, pentru că e din același oraș și mă antrenez cu ea în sală și se antrenează și cu mine. Și sora mea, care m-a adus la tenis”

Toate gândurile se îndreaptă spre Jocurile Europene de la Minsk, competiție de calificare la Jocurile Olimpice

Chiar dacă s-au aflat, pentru câteva ore, în mijlocul copiilor, cei doi oameni de sport nu au putut uita că o primă competiție foarte importantă se apropie. Este vorba de Jocurile Europene, care vor avea loc la Minsk, în perioada 21-30 iunie și care reprezintă un prim criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

”Jocurile Europene de la Minsk reprezintă cea mai importantă competiție continentală, făcând parte dintr-o serie de întreceri care punctează pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2020. Vor fi prezenți cei mai buni sportivi care se pregătesc pentru a obține calificarea pentru JO, iar acești copii care azi au participat la această Gimnaziadă au posibilitatea să-și încurajeze și să-și susțină frații mai mari care se pregătesc pentru Minsk și sunt absolut convins că aceste încurajări îi vor determina pe cei care vor reprezenta România la Jocurile Europene de la Minsk să facă acolo rezultate foarte bune. Va fi un test event pentru JO de la Tokyo, din 2020”, a spus Mihai Covaliu.

Aceeași idee a fost susținută de Cristinel Romanescu, care are și un obiectiv concret la această competiție: calificarea cât mai multor sportivi la Jocurile Olimpice: ”La Jocurile Europene de la Minsk, ca obiectiv avem mai multe medalii. Sperăm să fie cât mai strălucitoare, mai ales că pentru noi această competiție este un prim criteriu de calificare la Jocurile Olimpice. Acolo toate locurile 1 vor fi calificate direct la Tokyo. Așa că atacăm în toate probele și la fete și la băieți, locurile 1”, a declarat Cristinel Romanescu.

Cristinel Romanescu: ”Sperăm ca la Tokyo să obținem prima medalie olimpică pentru tenisul de masă românesc”

De altfel, pentru tenisul de masă românesc, Jocurile Olimpice au reprezentat mereu un pisc imposibil de atins, fiind singura competiție majoră la care reprezentanții noștri nu au cucerit vreo medalie până acum. Acest lucru este pe cale să se schimbe, așa cum promite Cristinel Romanescu: ”Ovidiu Ionescu, prin medalia de la Mondiale ne-a arătat că se poate, că tenisul de masă chiar este o forță nu doar în Europa, ci și în lume. Bineînțeles că gândul nostru ca de fiecare dată se întreaptă spre Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acolo unde e singura medalie care lipsește tenisului de masă. Sperăm să o obținem de data asta. Am scăpat-o printre degete de vreo două ediții, dar de data asta cu siguranță vom fi foarte atenți și vom încerca să o obținem. Avem mai multe probe la care atacăm o posibilă medalie, la dublu mixt Ionescu cu Szocs, la simplu fetele noastre, și de ce nu, Ovidiu Ionescu, care iată că e plin de surprize”, a declarat președintele Federației Române de Tenis de Masă.