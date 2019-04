Mihai Leu a plimbat-o pe Adina Buzatu cu mașina de curse

La rândul ei, Adina i-a mărturisit cunoscutului pilot și fost pugilist că este cel mai elegant sportiv și că o să-l învețe să-și facă singur nod la cravată. „A fost o reală plăcere să mă reîntâlnesc cu Adina, cu care am mai colaborat în repetate rânduri. Am dat câteva ture pe circuit și a fost și mai interesant că am făcut schimb de stiluri: ea a îmbrăcat costumul de pilot, iar eu pe cel elegant”, spune Mihai Leu.

La rândul ei, Adina Buzatu i-a mărturisit campionului că este unul dintre cei mai eleganți sportivi: „M-am simțit excepțional pentru că îmi place viteza, dar în mod controlat și corect. Singură nu m-aș fi dat, însă am avut încredere în Mihai, este un profesionist cu experiență, echilibrat. Nu am avut emoții nicio secundă. La capitolul styling, Mihai e unul dintre cei mai bine imbrăcați sportivi și are un stil care se potrivește perfect personalității lui. El nu exagerează niciodată, nu este extravagant, dar este întotdeauna pus la punct. În trecut chiar a urcat pe podium la o prezentare a mea. Îmi place că se descurcă în orice ipostază, se reinventează mereu și este la înălțime.”, a povestit Adina Buzatu.

Mihai Leu se pregătește zilele acestea pentru etapa de la Râșnov a Campionatului Național de Viteză în Coastă, iar testele cu Ferrari 458 Challenge cu care va concura le-a făcut pe circuitul de la Târgu Secuiesc. În week-end, pe 6 și 7 aprilie, Mihai Leu va participa la etapa de viteză în coastă de la Râșnov și va concura cu alți peste 100 de piloți înscriși în competiție.

