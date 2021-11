Chiar dacă viața i s-a schimbat radical, Mihai Neșu este un model de inspirație și modestie. Acum, Mihai Neșu și-a dedicat viața ajutorării celor cu probleme și spune cu sinceritate că nu s-ar mai apuca de fotbal dacă ar fi din nou copil.

„Viața mea e mult mai fericită și împlinită decât când eram sănătos! Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist. Sunt lucruri foarte frumoase care îți aduc bucurii, în afară de fotbal. Acum, de când am centrul de copii cu dizabilități, am o bucurie foarte mare pentru că pot să le fiu de folos și mi-am redescoperit pasiunea pentru design și arhitectură”, a mărturisit Mihai Neșu la Digi24.

„Mama a fost un arhitect foarte bun și avea tot timpul dorința de a face lucruri noi. Am moștenit de la tata talentul pentru fotbal și de la mama, pasiunea pentru arhitectură, design și decorații interioare. Nici nu concepeam că nu o să fiu iar sănătos! Văzând că progresele nu erau așa cum speram eu, deși ele erau foarte mari”, a declarat Mihai Neșu.

Am avut gânduri să nu îți mai dorești să trăiești, dar ceva m-a făcut să merg mai departe, să caut care e sensul pe pământ. Dacă tot nu ai murit, ce faci? Cu ceva tot trebuie să fii de folos. Mihai Neșu:

Mihai Neșu a rememorat momentul accidentării din data de 10 mai 2011 care i-a încheiat cariera de fotbalist. Atunci, la un antrenament al echipei Utrecht, un coleg, Alje Schut, a căzut peste Mihai Neșu la un duel aerian și i-a provocat o fractură la vertebrele cervicale.

„La un duel m-am ciocnit cu un coleg. Amândoi urmăream mingea. Eu am făcut o alunecare, el era în alergare. Gâtul meu s-a ciocnit de piciorul lui și s-a creat o lovitură tare care mi-a secționat puțin măduva spinării și am rămas instantaneu paralizat. Am stat o lună în spital, apoi șase luni la centrul de recuperare și, când m-am întors acasă, am încercat să îmi reiau viața normală”, a precizat Mihai Neșu.

„Șansa a fost că după un an am ajuns în America, unde am făcut terapie timp de cinci luni și am învățat foarte multe lucruri. După ce m-am accidentat am avut o liniște că nu o să mai joc fotbal. Cariera de fotbalist e și foarte stresantă, și nu am simțit lipsa carierei de fotbalist”, a spus Mihai Neșu.

FOTO: @Mihai Neșu Foundation – Facebook

