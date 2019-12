De Mihai Niculescu,

„Noi îl aşteptăm, am avut mai multe discuţii cu domnia sa. Mi-a spus că îşi doreşte să vină. Bănuiesc că după ce se vor întoarce jucătorii din vacanţă, cam pe 13 ianuarie, sper ca dl Lucescu să ia această decizie. Poate veni pe orice poziţie doreşte, în afară de cea de antrenor, că antrenor avem” a declarat Tudorache la Antena 3, potrivit DC News.

Mircea Lucescu nu a luat încă o decizie în această privință, a spus primarul.

„Pot să vă spun că are o relaţie foarte bună cu Pancu, Daniel se sfătuieşte cu Mircea Lucescu aproape zilnic. Nu am stabilit încă detalii. I-am spus că atât timp cât nu are un contract şi stă, ar fi bine să vină să muncească la Rapid. A spus că se gândeşte, eu sper să se gândească să vină. Avem destul de des discuţii!”, a explicat Daniel Tudorache.

Mircea Lucescu a fost concediat şi de la Zenit Sankt Petersburg, în mai 2017, şi de la Naţionala Turciei, în februarie 2019, înante de începerea preliminariilor pentru Euro 2020.

