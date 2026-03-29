UPDATE, 7 aprilie – Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Primele declarații ale lui Mircea Lucescu

Potrivit medicilor, „pacientul a fost adus […] în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenită în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale”.

După momentele tensionate, selecționerul a transmis că se simte mai bine. Într-o discuție cu jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, acesta a declarat: „Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, potrivit Gazeta Sporturilor.

Medicii au decis ca Mircea Lucescu să rămână internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Incidentul a avut loc în timpul ședinței tehnice premergătoare antrenamentului. Selecționerului i s-a făcut rău și și-a pierdut conștiența, iar stafful medical al echipei naționale a intervenit imediat.

După apelul la 112, două echipaje SMURD au ajuns rapid la baza de pregătire din Mogoșoaia, iar tehnicianul a fost stabilizat și transportat la spital pentru investigații.

Mircea Lucescu va împlini 81 de ani pe 29 iulie.

Cine conduce naționala în meciul cu Slovacia

Din cauza internării, Mircea Lucescu nu va face deplasarea la Bratislava, unde România urmează să joace împotriva Slovaciei. Lucescu trebuia să stea pentru ultima dată pe bancă în meciul amical disputat marți în deplasare cu Slovacia.

Slovacii au pierdut acasă cu Kosovo, scor 3-4, și au ratat și ei șansa de a juca finala barajului.

Atribuțiile selecționerului vor fi preluate de Ionel Gane, antrenorul secund al echipei naționale, potrivit News.

„Selecționerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Echipa națională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative”, a precizat FRF într-un comunicat postat duminică pe site-ul său.

Deși starea lui Mircea Lucescu este stabilă în acest moment, medicii continuă investigațiile pentru a elimina orice risc și pentru a stabili tratamentul adecvat.

