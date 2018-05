Mircea Lucescu nu este adeptul introducerii sistemului de arbitraj video în fotbal

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei de fotbal a Turciei, a declarat pentru canalul RMC Sport că nu este un adept al sistemului asistenţei video pentru arbitraj (VAR), informează Agerpres.

“Problema cu VAR este că fie îl folosim în toate circumstanţele, fie altfel apar diferenţe. Fotbalul era frumos şi fiindcă se putea discuta despre faze, în schimb acum sunt prea multe discuţii deşi există VAR. Pentru mine era mai bine fără VAR”, a afirmat Lucescu.

Tehnicianul român regretă că AS Roma nu a reuşit să treacă de Liverpool în semifinalele Ligii Campionilor: “A fost păcat că s-a terminat aşa, dar giallorossi au arătat că sunt la înălţimea competiţiei. Nu s-au făcut de râs contra unor echipe mai prestigioase şi sunt bucuros pentru ei. Şi pentru Under, care progresează foarte bine sub comanda lui Di Francesco”.

Tânărul fotbalist turc Cengiz Under este una din revelaţiile sezonului în tricoul Romei, echipă antrenată de Eusebio Di Francesco.

Lucescu a avut cuvinte calde despre brazilianul Douglas Costa, fostul său mijlocaş de la Şahtior Doneţk, care joacă din vară la Juventus Torino. “E un jucător mare care poate progresa mult. Poate să-i ofere mult lui Juventus, însă a arătat deja într-un an de ce e în stare. L-am antrenat în Ucraina şi deja arăta că este cu câţiva paşi înaintea celorlalţi. Nu poate face altceva decât să progreseze”, a spus românul.

