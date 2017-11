Miriuță l-a criticat pe Claudiu Niculescu: ”E lipsă de respect ce a făcut el! Suporterii mă vor în continuare”. Recentul scandal de la Dinamo a dat naștere altuia. Vasile Miriuță s-a arătat deranjat de declarațiile lui Claudiu Niculescu și n-a ezitat să-l atace.

Claudiu Niculescu a recunoscut discuțiile cu șefii celor de la Dinamo pentru locul ocupat acum de Miriuță. Dat fiind faptul că un „divorț” de Miriuță l-ar fi costat 100.000 de euro, Negoiță a renunțat la planul de a mai schimba antrenorul, chiar dacă locul de play-off pare destul de departe.

”Am vorbit cu preşedintele lui Dinamo, am mai ţinut legătura, şi în iarnă am vorbit cu dânsul, dar nu am dezvoltat”, declarase, în trecut, antrenorul de la FC Voluntari.

Miriuță l-a criticat pe Claudiu Niculescu: „Nu vreau să zic mai multe”

„Știm cu toții ce a spus domnul Andone și nu vreau să zic mai multe. E lipsă de respect între colegi, față de antrenor, indiferent cum îl cheamă.

Jucătorii sunt alături de mine. Am discutat cu ei, le-am explicat două, trei lucruri și au înțeles. Sper că vor demonstra pe teren asta. Trebuie să joace pentru orgoliul lor, nu pentru mine. Sunt la Dinamo și trebuie să joace, chiar și fără antrenor, și să câștige.

Eu am un singur gând: să câștig meciul pentru suporteri. Am văzut statistica, dacă mă mai vor sau nu, mă mai uit și eu pe site-uri. Ei mă vor în continuare. Nu țin de scaun, dar trebuie sa câștig mâine. Îmi asum totul, indiferent unde voi antrena”, a spus Vasile Miriuță.

„Nu suntem roboți, suntem oameni și asta e lipsă de respect față de antrenorul lui Dinamo. Suporterii sunt alături de mine. Au văzut ce om sunt și mă susțin. Am văzut statistica, ei mă vor în continuare, dar întrebați conducerea dacă mă mai vrea sau nu”, a mai spus Miriuță.

CITEȘTE ȘI: