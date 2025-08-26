„Pentru mine, acesta este cel mai neplăcut lucru în New York. Mirosul e peste tot, chiar și pe teren. E destul de supărător să joci, să fii obosit și să ai pe cineva care fumează marijuana la câțiva metri distanță. Nu putem face nimic, decât dacă legea se schimbă – dar mă îndoiesc”, a declarat norvegianul Casper Ruud, finalist în 2022, pentru NRK.

Nu este singurul nemulțumit. În august 2023, mai mulți jucători s-au plâns de aceeași problemă. Gaël Monfils chiar i-a atras atenția arbitrului în timpul duelului cu Taro Daniel.

„Miroase puternic aici, nu? E nebunie!”, a spus Gaël Monfils. La rândul său, Adrien Mannarino a remarcat ironic: „În fiecare colț al terenului e un miros diferit. Poate fi iarbă într-o parte, altceva în cealaltă… Nu e simplu, dar trebuie să te adaptezi”.

Alexander Zverev a comparat terenul 17 cu „bârlogul lui Snoop Dogg”, făcând referire la combinația de miros de canabis, mâncare și alcool.

Markéta Vondroušová a avut o explicație proprie: „Cred că terenul 17 miroase așa pentru că e aproape de parc. Probabil fumul vine de acolo”.