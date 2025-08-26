„Pentru mine, acesta este cel mai neplăcut lucru în New York. Mirosul e peste tot, chiar și pe teren. E destul de supărător să joci, să fii obosit și să ai pe cineva care fumează marijuana la câțiva metri distanță. Nu putem face nimic, decât dacă legea se schimbă – dar mă îndoiesc”, a declarat norvegianul Casper Ruud, finalist în 2022, pentru NRK.

Nu este singurul nemulțumit. În august 2023, mai mulți jucători s-au plâns de aceeași problemă. Gaël Monfils chiar i-a atras atenția arbitrului în timpul duelului cu Taro Daniel.

„Miroase puternic aici, nu? E nebunie!”, a spus Gaël Monfils. La rândul său, Adrien Mannarino a remarcat ironic: „În fiecare colț al terenului e un miros diferit. Poate fi iarbă într-o parte, altceva în cealaltă… Nu e simplu, dar trebuie să te adaptezi”.

Alexander Zverev a comparat terenul 17 cu „bârlogul lui Snoop Dogg”, făcând referire la combinația de miros de canabis, mâncare și alcool.

Markéta Vondroušová a avut o explicație proprie: „Cred că terenul 17 miroase așa pentru că e aproape de parc. Probabil fumul vine de acolo”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Unica.ro
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Elle.ro
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
gsp
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
GSP.RO
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.RO
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Parteneri
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Libertateapentrufemei.ro
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Cine este noul director general al Romsilva: mandatul său este provizoriu și va dura doar 5 luni
Știri România 20:12
Cine este noul director general al Romsilva: mandatul său este provizoriu și va dura doar 5 luni
Ce pensii speciale primesc judecătorii și procurorii care își suspendă activitatea, supărați că acestea ar putea fi tăiate
Știri România 19:24
Ce pensii speciale primesc judecătorii și procurorii care își suspendă activitatea, supărați că acestea ar putea fi tăiate
Parteneri
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Adevarul.ro
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Fanatik.ro
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Oana Monea, de la „Insula Iubirii”, detalii neștiute despre logodna ei: „Nu a fost să fie” | VIDEO EXCLUSIV
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Oana Monea, de la „Insula Iubirii”, detalii neștiute despre logodna ei: „Nu a fost să fie” | VIDEO EXCLUSIV
Mihai Bendeac, pus în genunchi de o concurentă la „The Ticket”. Primele imagini din noul show care va începe la Antena 1
Stiri Mondene 16:51
Mihai Bendeac, pus în genunchi de o concurentă la „The Ticket”. Primele imagini din noul show care va începe la Antena 1
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. Incredibil ce a povestit!
Unica.ro
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. Incredibil ce a povestit!
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
ObservatorNews.ro
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
GSP.ro
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Mediafax.ro
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere
KanalD.ro
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere

Politic

Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Politică 20:41
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Ultimul discurs al președintelui Nicușor Dan l-a scos din minți pe Hari Bucur Marcu: „Noi, ca națiune română, bine nu o să ne mai facem vreodată”
Politică 18:03
Ultimul discurs al președintelui Nicușor Dan l-a scos din minți pe Hari Bucur Marcu: „Noi, ca națiune română, bine nu o să ne mai facem vreodată”
Parteneri
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Spotmedia.ro
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită
Spotmedia.ro
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită