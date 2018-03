Moruțan a găsit o explicație halucinantă pentru eliminarea din meciul cu Ucraina! Ce jucător de la FCSB l-a sunat ca să-l încurajeze și cât timp a cerut mijlocașul ca să-și revină!

Olimpiu Moruțan a devenit „persona non-grata” după ce a fost eliminat în partida juniorilor Under 19, România – Ucraina, scor 1-2. După ce Moruțan a fost eliminat, ucrainenii au întors scorul.

„E un moment foarte greu şi încă nu am trecut peste el. Probabil peste două-trei luni voi trece cu totul peste.

Nu mi-am dat seama pe moment ce am făcut, dar eram foarte fericit. Când am luat primul «galben» nu am fost foarte atent la arbitru, m-am uitat în altă parte şi nu am văzut că am luat galben”, a explicat Moruțan.

Doar Răzvan Burleanu, președintele FRF, a mai declarat că nu și-a dat seama că Moruțan a fost eliminat, fapt ce trădează „paralelismul” dintre el și acest domeniu. Însă Moruțan n-avea cum să nu știe că a luat cartonaș galben”, a spus jucătorul botoșănean.

Moruțan a găsit o explicație halucinantă: „M-a durut când mi s-a spus «groparul» României”

„De la începutul zilei vorbeam cu restul colegilor, să fim atenţi să câştigăm, pentru că avem o echipă foarte bună. Am vrut să duc echipa la Euro, dar am făcut o greşeală de care îmi pare rău. Principalul vinovat am fost eu, nu am ce să le reproşez colegilor.

Toată lumea a dat vina pe mine, au fost mesaje care m-au durut şi pe mine. Cel mai mult, m-a durut când mi s-a spus «groparul României». De la cariera mea îmi doresc să ajut echipa naţională să ajungă la Cupa Mondială. Asta e ceea ce îmi doresc”, a declarat Moruţan.

„Mihai Pintili m-a sunat şi m-a încurajat. Mi-a spus să ţin capul sus. Am primit şi alte mesaje de încurajare, de la oameni de fotbal. Trebuie să uit, să-mi fac treaba pe teren şi să-mi ajut echipa”, a mai explicat jucătorul de 19 ani.

CITEȘTE ȘI: