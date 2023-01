„Ultimii ani au fost cel puțin interesanți, dar am învățat că momentele cele mai provocatoare din viață pot fi și cele mai distractive. Aceste luni pe care le-am petrecut departe de sport mi-au oferit o nouă dragoste și apreciere pentru jocul căruia mi-am dedicat viața.

Îmi dau seama că viața este scurtă și nu iau niciun moment de-a gata, fiecare zi este o nouă binecuvântare și o aventură. Am atât de multe lucruri la care să aspir în viitor, dar un lucru pe care îl aștept cu nerăbdare este să văd cum copilul meu urmărește unul dintre meciurile mele și spune «Aceea este mama mea»”, a scris Osaka, fostă lideră a clasamentului WTA, pe Twitter.

Cant wait to get back on the court but heres a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I