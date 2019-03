„Nu ne aducem aminte cu plăcere de meciul de anul trecut de la Craiova”, a declarat selecţionerul Suediei, Janne Andersson, înaintea partidei de sâmbătă, de la Solna, din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, informează pagina de Twitter a echipei naţionale a României.

Ultimul duel dintre România şi Suedia a consemnat o victorie a tricolorilor, cu 1-0 (gol Dorin Rotariu), pe 27 martie 2018, la Craiova, în meci amical.

„Nu ne aducem aminte cu plăcere de meciul de anul trecut de la Craiova, în special din cauza terenului. Nu am păstrat nicio amintire plăcută. Am văzut apoi România în Liga Naţiunilor şi am remarcat buna organizare”, a spus vineri Janne Andersson.

Meciul Suedia – România se va disputa sâmbătă, 23 martie, de la 19:00 (ora României).

