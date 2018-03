Nici psihologul nu-l mai salvează pe Denis Alibec. Soarta atacantului de la FCSB, pecetluită de Gigi Becali.

”Alibec se pregătește foarte bine, dar ce face el e incurabil. Nu mai am ce comenta, am făcut tot ce a depins de mine. I-am dat și banderola, am încercat să-l amendez, apoi i-am anulat amenda. Am vorbit cu el de câteva ori, a spus că va da un «restart».

Nu mai sper că-l pot schimba. Nu sunt adeptul psihologilor, nu mizez pe asta. Eu am propriul mod de viață. Psihologul spune să ai încredere în tine, eu spun să n-ai încredere în tine. Eu spun să pui toată baza ta în încrederea lui Dumnezeu. Asta e concepția mea. Las timpul să rezolve problema.

Totuși, dacă noi câștigăm campionatul și el joacă în 6 meciuri din Liga Campionilor, poate veni iar o echipă precum Bordeaux să ofere 7 milioane de euro pe loc. Aștept să-mi iasă business-ul, nu să se corecteze el. El nu se va mai corecta! În momentul în care ar ajunge la o echipă mai mare, el nu va mai putea să facă ce face acum”, a spus Becali, la TV Digi Sport.



Impresionat de golul lui Olimpiu Moruțan din meciul România U19 – Serbia U19 4-0, Becali l-a lăudat din nou pe fotbalistul care va face în vară trecerea de la Botoșani la FCSB. În plus, finanțatorul roș-albaștrilor a declarat că are încredere deplină că va obține o sumă impresionantă pe Dennis Man.

”E imposibil ca Moruțan să nu ajungă mare fotbalist. În Florinel Coman nu-mi pun 100% baza. El are talent, doar că el aleargă 7 km când toată lumea aleargă 9 km. Toată lumea spune că s-a lăsat de fumat, dar de ce aleargă doar 7 kilometri la antrenamente? Dacă alergi doar atât, nu ai cum să nu plătească lumea mulți bani pe tine?

Nu știu cât fac Man și Florinel Coman. Ca să vă fac pe plac, spun că nu fac niciun ban la ora asta. Dar, peste 3 ani, Man va costa 100 de milioane de euro. Sunt 100% sigur că voi lua cel puțin 30-40 milioane de euro. De Florinel Coman nu știu”, a spus Becali.

Patronul roș-albaștrilor a negat faptul că ar negocia prelungirea contractului lui Budescu: ”Ce să negociez cu Budescu? Nu este adevărat! Este invenție. Budescu are o clauză de 3 milioane de euro. Dacă cineva o plătește, eu sunt mulțumit”.

