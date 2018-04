Nicușor Bancu: ”Ar fi ceva frumos să învingem luni FCSB şi să intrăm în istorie”

Mijlocaşul Nicuşor Bancu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ar fi frumos ca echipa de fotbal Universitatea Craiova să câştige luni cu FCSB, la Bucureşti, după o pauză de 29 de ani, informează Agerpres.

”Ne aşteaptă o partidă foarte grea, ţinând cont că întâlnim o candidată la titlu. Vor face tot posibilul să ne bată, dar noi mergem acolo să câştigăm. Ar fi ceva frumos să învingem luni şi să intrăm în istorie”, a declarat Bancu.

”În ultimele două meciuri nu am prestat un fotbal bun pe faza ofensivă, am suferit, nu am reuşit să marcăm, sperăm ca acum să spargem gheaţa în meciul cu FCSB şi să-i învingem”, a adăugat Bancu.

Internaţionalul craiovean nu priveşte partida de la Bucureşti ca pe o şansă de revanşă după eşecul din turul sezonului regulat (2-5), la Severin: ”Nu ne gândim la o revanşă după înfrângerea de la Severin, ne gândim să nu pierdem lupta pentru primele locuri. Mergem încrezători acolo, să facem un joc mai bun decât în ultimele partide şi să reuşim să marcăm, pentru că altfel nu putem câştiga”.

Crede că e nevoie de mai multă concentrare în atac

”Poate se simte şi lipsa experienţei, pentru că nu suntem jucători care să aibă trofee câştigate, dar trebuie să fie presiune la un club cum e Craiova, pentru a reuşi să învingi, ca să mulţumeşti suporterii şi conducerea. La fiecare meci ne dorim să câştigăm, atât pentru noi, cât şi pentru cei care fac parte din acest club”, a subliniat Nicuşor Bancu.

”Nu lucrăm pentru anumite faze, pentru fazele fixe, şi cu CFR (n.r. – 0-0) toată lumea zicea să avem grijă la fazele fixe, dar în acest moment stăm foarte bine din punct de vedere defensiv şi trebuie să ne concentrăm mai mult pe atac”, a mai spus Bancu.

FCSB şi CS Universitatea Craiova se vor înfrunta luni, pe Arena Naţională din Bucureşti, de la ora 20,45, în etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. În clasament, FCSB ocupă primul loc, cu 35 puncte, urmată de CFR Cluj, 35 puncte, şi CSU Craiova, 31 puncte.