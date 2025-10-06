„Este brutal când ai peste 80% umiditate zi de zi”

După meci, Djokovic a vorbit deschis despre cât de grele au fost condițiile de joc.

„Este la fel pentru fiecare jucător de pe teren, dar este brutal. Este brutal când ai peste 80% umiditate zi de zi, mai ales când joci în timpul zilei, cu soarele arzând deasupra. Este și mai greu”, a spus el.

În Shanghai, termometrele au urcat până la 34 de grade Celsius, iar umiditatea ridicată a transformat fiecare schimb de mingi într-un efort extrem.

„Pentru mine, din punct de vedere biologic, este puțin mai dificil să fac față acestor condiții. Dar a trebuit să trec peste furtună astăzi; Yannick a jucat un meci incredibil de la început”, a mai adăugat campionul sârb.

Imagini greu de privit: Djokovic, epuizat la schimburile de teren

În timpul celui de-al doilea set, camerele au surprins momente în care Djokovic s-a simțit rău și a fost nevoit să se sprijine pe marginea terenului. Comentatorii au explicat în direct că sportivul a acuzat probleme din cauza căldurii.

🚨🚨



La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai.



Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

„Djokovic se simte rău la schimbul de teren”, a anunțat Nick Lester în timpul transmisiunii, iar colegul său, Robbie Koenig, a completat: „Condițiile sunt pur și simplu brutale”.

Cu toate acestea, Djokovic nu a abandonat. A strâns din dinți și a reușit să întoarcă meciul, profitând de momentele-cheie din final.

Nu doar Djokovic, ci și alți jucători au fost afectați de căldură

După victorie, Djokovic a publicat un mesaj scurt pentru fanii săi din China: „Nopțile de la Shanghai au fost diferite. Energia și sprijinul tău m-au ajutat să trec peste”.

Problemele cauzate de condițiile meteo au fost resimțite de mai mulți sportivi. Danezul Holger Rune a avut nevoie de îngrijiri medicale pe teren, după ce tensiunea i-a fost verificată și i s-a aplicat gheață pentru a-și reduce temperatura corporală.

„De ce nu are ATP o regulă clară pentru aceste situații?”, a întrebat el după meci.

Italianul Jannik Sinner s-a retras din cauza crampelor musculare puternice, fiind ajutat de fizioterapeut să părăsească terenul. Adversarul său, Tallon Griekspoor, a recunoscut că situația a fost extremă: „Condiții brutale aici, la Shanghai, toată săptămâna. Îmi pare rău pentru el, nu e modul în care vrei să câștigi”.

Un turneu la limita suportabilului

Deși a pierdut primul set, Djokovic a revenit spectaculos. În al doilea set, a făcut breakul decisiv pe final și a egalat la 1-1 după ce și-a regăsit ritmul și a dominat schimburile lungi, impunându-se cu 6-3.

🇷🇸 Novak #Djokovic battled past Yannick Hanfmann to win 4-6, 7-5, 6-3 at the #ShanghaiMasters. 💪🎾



😄He thanked Chinese fans and also finally got the first character of his Chinese name "德" right when signing the camera after the match. @NovakFanClub @SH_RolexMasters pic.twitter.com/u7iljg1t0Q — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) October 6, 2025

Chiar dacă s-a confruntat cu stări de rău, Djokovic a demonstrat din nou de ce este considerat unul dintre cei mai rezistenți sportivi din istoria tenisului.

Shanghai Masters s-a transformat într-un test de anduranță: temperaturi sufocante, umiditate extremă și jucători nevoiți să-și forțeze limitele.

