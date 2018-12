Pariu pe bani mulți între Gigi Becali și Mircea Rednic

Mircea Rednic i-a spus, azi, lui Gigi Becali să dea 100.000 de euro, dacă Dinamo se califică în play-off. Replica patronul FCSB nu s-a lăsat prea mult așteptată. Deocamdată, cei doi sunt doar la stadiul de 'dat din gură'.

'Să dea 100.000 de euro Becali, iar eu dau 10.000 pentru calificare în play-off. Dar cu o condiție: banii să meargă la un adăpost de câini. Și mai fac un pariu cu el. Eu spun că FCSB nu va câștiga campionatul. Fac pariu că nu va lua campionatul”, a spus Rednic, astăzi, în conferința de presă dinaintea meciului de campionat cu Astra.

'Accept pariul lui Rednic. Dar dacă îmi ia banii, dacă Dinamo ajunge în play-off, facem și pariul cu FCSB campioană. Asta e condiția mea. Și punem aceeași sumă de bani”, a declarat Gigi Becali, pentru GSP.RO.

Cel care a aprins disputa a fost latifundiarul din Pipera, un personaj obișnuit să-și dea cu plăcerea despre orice, căutat de televiziunile de sport.

'Mi-a plăcut Dinamo cu Craiova. Înainte, orice se întâmpla, țineam cu echipa adversă. Adică, dacă era în alte condiții, țineam cu Craiova, chiar dacă ei se bat cu noi. Dar, acum nu m-a mai interesat, pentru că este apă de ploaie ce au făcut ei

Păi, cum, n-au cum să ajungă în play-off. Trebuie să scoată patru echipe. Sepsi are acum 8 puncte față de Dinamo, Astra are șase, Mediaș are șase, iar Iașiul are cinci peste Dinamo. Păi, cum să poată în aceste condiții să se mai califice Dinamo? N-are cum.