Per Johansson, afară de la CSM București: ”Am picat examenul”. Cine va fi noul antrenor al ”tigroaicelor”.

Per Johansson nu va mai fi antrenorul echipei CSM București în viitorul sezon. După ce CSM București a terminat doar pe locul 3 în Liga Campionilor, oficialii clubului bucureștean au anunțat că sunt căutarea unui nou antrenror.

“E greu să te prezinţi la un asemenea examen când tot anul nu înveţi. Am picat examenul. Am sperat foarte mult ca problemele să se rezolve după plecarea lui Helle, am sperat să devenim o echipă. Nu a fost aşa. Gyor nu a arătat foarte multe, ne-am bătut singuri. Toată lumea simţea că putem face un lucru mare în acest an. A fost însă un meci incredibil de prost din partea noastră. Nici acum nu-mi vine să cred cât de prost am jucat”, a declarat Bogdan Vasiliu la Telekom Sport.

Bogdan Vasiliu: ”Vom merge tot pe varianta unui antrenor străin”

Președintele de la CSM București a adăugat: ”Singura necunoscută este postul de antrenor. În rest, echipa e formată. Rămâne de văzut cine va fi noul antrenor. Sunt negocieri de ceva timp, avem nume pe listă. Vom merge tot pe varianta unui antrenor străin pentru că e nevoie ca jucătoarele să fie ţinute în frâu”.