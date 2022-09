Ajuns la 49 de ani, Petre Marin a dispărut din prim-plan-ul fotbalului românesc. A preferat să facă un pas în spate și să se ocupe de creșterea și dezvoltarea viitorilor fotbaliști: „Împreună cu Sorin Ghionea și cu George Gigel, antrenorul federal, avem o școală de fotbal. News Starts București. Avem în jur de 200 de copii, parteneriat cu Academia lui Gică Hagi, unde au ajuns cei mai buni șase copii de la noi”.

În fiecare zi e pe terenurile de antrenament alături de cei mici și asta îi place cel mai mult. „Cei mai mici au 6 ani, iar cea mai mare grupă are 15 ani. Îmi place foarte mult ce fac acum! Eu am mai fost scouter la Chiajna cu Ilie Stan antrenor, apoi am renunțat pentru acest proiect. Avem și o bază a noastră în Drumul Taberei-Militari, cu două terenuri de minifotbal”, spune acesta în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Încercăm să-i educăm pe cei mici”

Chiar dacă tentațiile și posibilitățile din ziua de azi sunt mult mai mari decât pe vremea când Petre Marin începea fotbalul, fostul fundaș are motive de bucurie: „Copiii mai vin și ăsta e un lucru îmbucurător. Mai ales după ce s-a întâmplat cu pandemia, când am fost închiși în casă. Copiii vin, însă este o problemă cu telefoanele, tabletele. Încercăm să-i educăm pe cei mici să mai renunțe la stat toată ziua în casă și cu ochii în tablete”.

Pe vremea mea interesul mult mai mare pentru fotbal. Era singura noastră bucurie. Băteam mingea în fața casei sau pe maidan, în parcuri, în spatele blocurilor. Acum au dispărut foarte multe baze sportive, parcuri. Unde ne uităm în jur, mai ales în București, vedem foarte multe construcții Petre Marin, fost fundaș:

„FCSB, continuatoarea a tot ce s-a întâmplat din 1947”

Petre Marin a jucat timp de șase sezoane în Ghencea și consideră că adevărată echipă a Stelei este cea patronată de Gigi Becali, care evoluează în Liga 1.

„Pentru mine, Steaua este cea din Liga 1! Am spus-o! Nu vreau să supăr pe nimeni. Echipa lui Becali, FCSB! Eu vorbesc din punct de vedere sportiv. Este continuatoarea a tot ce s-a întâmplat din 1947. Ce-a hotărât judecata nu mă pricep, nu vreau să comentez. Eu atât spun, că din punct de vedere sportiv echipa care este acum în Liga 1 a continuat activitatea fotbalistică de-a lungul timpului” dezvăluie acesta.

Care mai evidențiază un lucru: „Durerea știți care este? Că Steaua sau FCSB avea cei mai mulți suporteri în România. Și-acum s-au divizat, unii sunt cu CSA Steaua, alții cu FCSB. Odată, la un meci, au coborât din autocar Oli și MM ca să se dea lumea din fața autocarului, că întârziam la stadion. Degeaba aveam antemergător cu noi, că era totul blocat. Acum, fanii sunt împărțiți. Milioanele de suporteri au de suferit”.

