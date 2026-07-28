Cea mai mare concurență la studiile de licență s-a înregistrat la programul Psihologie – Științe cognitive, unde au fost 22,4 candidați pe un loc la buget.

Peste 22 de candidați pe un loc la Psihologie – Științe cognitive

Universitatea din București a scos la concurs în această sesiune 4.868 de locuri la buget pentru studiile de licență și 3.252 de locuri la buget pentru studiile de masterat.

La licență, cele mai căutate programe au fost:

Psihologie – Științe cognitive – 22,4 candidați pe un loc la buget;

Chimie farmaceutică – 16,9 candidați pe loc;

Administrarea afacerilor – 16,4 candidați pe loc.

Cele mai căutate programe de master

La programele de masterat din cadrul Universității din București, cea mai mare concurență pe locurile de la buget s-a înregistrat tot în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației.

Clasamentul este următorul:

Psihologie clinică – evaluare și intervenție terapeutică – 16,9 candidați pe loc;

Psihologie organizațională și managementul resurselor umane – 13,1 candidați pe loc;

Terapii cognitiv-comportamentale – 12,7 candidați pe loc.

Comparativ cu sesiunea de admitere din iulie 2025, Universitatea din București a înregistrat creșteri importante ale numărului de candidați la unele programe.

Cele mai spectaculoase evoluții au fost la Facultatea de Geologie și Geofizică:

Geofizică – numărul candidaților a crescut de la 15 la 110, o creștere de 630%;

Geologie – numărul candidaților a crescut de la 39 la 133, ceea ce reprezintă un avans de 240%.

Rectorul Universității din București: „Societatea are nevoie de specialiști bine pregătiți”

Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, spune că rezultatele admiterii confirmă interesul tot mai mare al tinerilor pentru domenii importante pentru piața muncii.

„Rezultatele acestei sesiuni de admitere ne arată că Universitatea din București este tot mai mult universitatea preferată de candidații din întreaga țară. Mă bucură să văd că există un interes tot mai mare pentru domenii în care societatea are nevoie de specialiști bine pregătiți. Creșterea numărului de candidați la programe din științele naturii, sănătate, drept, psihologie, științele sociale și științele comunicării, precum și concurența ridicată la numeroase programe de masterat reprezintă un semnal important pentru noi și arată că eforturile de adaptare curriculară la nevoile pieței, parteneriatele tot mai strânse cu angajatorii și viziunea generală adaptată transformărilor societății și evoluțiilor profesionale se pliază pe interesele de formare profesională ale tinerilor”, a declarat prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București.

Rezultatele admiterii din iulie 2026 arată că Universitatea din București continuă să atragă un număr mare de candidați, în special la programele din psihologie, sănătate, chimie, drept și științe sociale.

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