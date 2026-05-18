Soarta ultimului loc de baraj s-a decis în urma duelului de la distanță dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești, a scris gsp.ro.

La Constanța, Farul a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, în fața celor de la Metaloglobus, echipă retrogradată matematic, deși formația finanțată de Gică Hagi avea nevoie de un singur punct pentru a se salva.

În schimb, cu toate că a pierdut cu 1-5 partida de pe teren propriu cu Oțelul Galați, Petrolul s-a salvat direct. Ploieștenii sunt și singura formație dintre cele implicate în lupta pentru salvare care nu a beneficiat de rotunjirea punctelor la startul play-out-ului.

Rezultatele din ultima etapă a play-out-ului în Superligă:

Unirea Slobozia – UTA Arad 0-1 (Odada 71)

Farul Constanţa – Metaloglobus 0-1 (Zakir 60)

FC Hermannstadt – FCSB 2-0 (Chorbadzhiyski 38, S. Buş 70)

Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi 1-5 (Cr. Ignat 42 / Bordun 12, Pedro Nuno 24, Luan 45+2, Neicu 85, Patrick 89)

În aceste condiții, Farul și Hermannstadt vor disputa barajul de menținere în Superligă, astfel:

Farul Constanța – Chindia Târgoviște

Hermannstadt – Voluntari

Turul barajelor se va juca în perioada 23-24 mai, iar returul pe 30-31 mai sau 1 iunie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE