După 17 minute, Universitatea Craiova conducea deja cu 2-0, prin golurile reușite de Nsimba (16 și 17).

Mai întâi, atacantul de la Craiova a transformat o lovitură de pedeapsă (16), după un fault al lui Ignat la Cicâldău, apoi, la doar un minut distanță, Nsimba a majorat scorul, cu un șut din afara careului.

Până la pauză, echipa oaspete a mai trimis mingea în poartă o dată prin Etim, însă reușita a fost anulată după două minute, din cauza unui ofsaid.

Pe fondul unui joc modest al gazdelor, Universitatea Craiova a mai marcat două goluri și în partea secundă prin Baiaram (81), care a profitat de o greșeală a defensivei adverse și prin Băsceanu (90+6), care a transformat o lovitură de pedeapsă.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova redevine liderul din Superligă, cu 43 de puncte după 22 de etape, în timp ce Petrolul rămâne pe locul 13, cu 20 de puncte.

În următoarea etapă din Superligă, Petrolul Ploiești va întâlni, tot pe teren propriu, Farul Constanța, în timp ce Universitatea Craiova va juca „acasă” cu FC Botoșani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE