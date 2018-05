Play-out Liga 1, etapa a 8-a: ACS Poli Timișoara – FC Voluntari (vineri, ora 18.00, Digi, Telekom, Look). Finul Neaga se bate cu nașul Mutu!

În 2010, cuplul Adrian Neaga şi Ela s-a cununat religios, la biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti, nași fiind Adrian Mutu, sora acestuia Laura, Adrian Mihalcea şi soţia sa Steluţa. Acum, finul se bate cu nașul pentru salvarea de la retrogradare!

Antrenorul Adrian Neaga a subliniat importanța acestei partide, în conferința de presă săptămânală: ”Suntem în fața unui meci la fel de dificil ca și celelalte. Dar sperăm într-o nouă victorie, având un moral bun după ce am învins Concordia Chiajna. Suntem conștienți și de importanța acestui meci. Fiecare meci din play-out are o importanță aparte. Sper să-i duc pe băieți la o formă fizică bună și la această partidă. Încă o dată îi felicit pentru jocul cu Chiajna. Dar acest meci trebuie uitat și trebuie tratată cu maximă seriozitate partida cu FC Voluntari. Atmosfera e relaxată, băieții s-au antrenat bine și vorbim deja despre un posibil nou succes. Voluntari este o echipă bună, dar, ca și noi, are plusuri și minusuri. I-am analizat bine și sper ca la acest meci să le găsim minusurile și să ne impunem”.

Tehnicianul a fost întrebat dacă i-ar conveni și un loc de baraj, la final: ”Lupta pentru salvare se va disputa până-n ultima etapă. Dacă va fi să jucăm barajul, nu va fi nicio problemă. Dar eu sper ca băieții să-și dea seama că dacă au o atitudine bună, au calitatea de a rămâne în Liga 1 fără să mai disputăm meciul de baraj”

Singurul absent de la Poli este Vașvari, suspendat: ”Contează absența oricărui fotbalist, dar avem jucători capabili să suplinească orice absență”

”Este o luptă strânsă la retrogradare, între patru echipe. Cu două victorii, te poți îndepărta de această zonă. Îi cunoaștem pe cei de la Voluntari, încă avem orgoliul rănit, am pierdut meciurile directe cu ei. Cu atât mai mult, am pierdut cu ei după minutul 90. Ne dorim să câștigăm, să-i facem fericiți pe suporteri și pe cei care susțin echipa” (Alex Munteanu)

Eliminat etapa trecută, antrenorul ilfovenilor, Adrian Mutu, își va conduce echipa din tribună.

Va fi a 12-a dispută directă dintre Poli Timișoara și FC Voluntari, în Liga 1 Betano. Poli s-a impus de trei ori contra ilfovenilor, de fiecare dată pe stadionul ”Dan Păltinișanu”. Echipa pregătită acum de Adrian Mutu a fost ”piaza rea” pentru ”alb-violeți”: în cele trei jocuri din actuala ediție de campionat, cei din Voluntari au marcat de fiecare dată golul victoriei în ultimele minute de joc. Iată rezultatele înregistrate între cele două echipe în elită.

2015-16:

FC Voluntari – Poli Timișoara 0-0 / Poli Timișoara – FC Voluntari 1-2 (sezon regulat)

Poli Timișoara – FC Voluntari 2-1 / FC Voluntari – Poli Timișoara 5-0 (play-out)

2016-17:

FC Voluntari – Poli Timișoara 4-1 / Poli Timișoara – FC Voluntari 1-0 (sezon regulat)

Poli Timișoara – FC Voluntari 1-0 / FC Voluntari – Poli Timișoara 2-1 (play-out)

2017-18:

FC Voluntari – Poli Timișoara 1-0 / Poli Timișoara – FC Voluntari 2-3 (sezon regulat)

FC Voluntari – Poli Timișoara 1-0 (play-out)

