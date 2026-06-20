Deși termenul de finalizare anunțat de Primăria Timișoara – luna decembrie – pare că va fi respectat, procedurile de omologare și obținere a tuturor avizelor necesare pentru noul stadion vor dura mai mult, a precizat sâmbătă președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, într-o postare pe Facebook.

Din acest motiv, „alb-violeții” vor continua să joace anul acesta meciurile de acasă tot pe bătrânul stadion „Electrica”.

De asemenea, Alfred Simonis a reafirmat sprijinul total al instituției pe care o conduce pentru acest proiect de infrastructură sportivă, anunțând că va suplimenta, la nevoie, cele 20 de milioane de lei puse la dispoziție.

„Am intrat în acest parteneriat cu Primăria Timișoara pentru că am vrut să ajutăm și reiterez o idee enunțată în mai multe rânduri: dacă este nevoie, suplimentăm cele 20 de milioane pe care le-am pus la dispoziție, cu toate că și din această sumă au fost aduse facturi de doar 11 milioane. Oferim sprijin pentru a duce cât mai repede la bun sfârșit un proiect atât de așteptat de timișoreni”, a spus președintele CJ Timiș.

De asemenea, Alfred Simonis solicită viitorului Guvern, care se va forma, să permită CJ Timiș să înceapă construcția noului stadion „Dan Păltinișanu”, din fonduri proprii.

„Facem asta pentru că Timișoara merită un stadion, fie el și de mici dimensiuni, iar Poli are nevoie de o arenă pe care să poată juca până când Dan Păltinișanu va fi ridicat. Îmi doresc ca viitorul guvern, indiferent de arhitectura politică pe care o va avea, să își respecte angajamentele și să permită Consiliului Județean Timiș să înceapă construcția noului stadion din fonduri proprii. Așteptăm de câteva luni această aprobare pentru a ne putea apuca de treabă. Suntem pregătiți!”, a mai precizat el.

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