Fanii revoltați s-au arătat indignați de faptul că Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a fost escortat la plecarea de la stadion de o autospecială a Poliției.



IJP Mehedinți: ”Decizia a aparținut comandantului acțiunii”

Libertatea s-a adresat Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți și a primit următorul răspuns, semnat de locțiitorul șefului IPJ Mehedinți, comisar șef de poliţie Luca Remus Lucian:

”Urmare a cererii dumneavoastră, adresată electronic Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi şi înregistrată la unitatea noastră sub numerele 37510/62162/2019, vă comunicăm următoarele:

Decizia ca autocarul și mașinile în care se aflau sportivii și oficialii echipei oaspete să fie însoțite de un echipaj al Serviciului de Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți a aparținut comandantului acțiunii.

De asemenea, facem precizarea că, în astfel de misiuni, comandantul acțiunii este un reprezentant al Jandarmeriei.

Principalele atribuții ale Serviciului Acţiuni Speciale

– execută controale și filtre pe timp limitat în zone și medii cu potențial criminogen ori cu infracționalitate ridicată și participă la întărirea dispozitivelor de ordine de pe raza localităților, în zone cu criminalitate ridicată;

– realizează intervenții pentru descurajarea-destructurarea grupurilor nonconformiste, prevenirea constituirii în bande organizate a persoanelor predispuse la săvârșirea de infracțiuni cu violență și participă împreună cu alte efective la executarea raziilor și acțiunilor polițienești;

– participă la limitarea efectelor accidentelor de amploare, calamităților naturale și catastrofelor, la salvarea de vieți omenești, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită.

”Poliția ne-a escortat câteva sute de metri”

Președintele clubului Turris Măgurele, Mădălin Ioniță, a explicat pentru Libertatea: ”Am cerut protecția forțelor de ordine după ce ne-a fost vandalizat autocarul în parcarea hotelului, în noaptea de dinaintea meciului. Am sunat la Jandarmeria Teleorman, care a luat legătura cu Jandarmeria Mehedinți. Așa este protocolul. Timp de o oră, după ce s-a terminat meciul, n-am avut curaj să ieșim din stadion din cauza suporterilor recalcitranți care ne așteptau în stradă. Echipajele de poliție ne-au escortat câteva sute de metri, până în locul unde aveam parcate mașinile personale. De acolo, am plecat singuri, fără probleme. La recomandarea forțelor de ordine am luat-o pe alt traseu, pentru a nu ne întâlni cu fanii Craiovei. Ne-am obișnuit să fim tratați cu ostilitate în deplasări din cauza faptului că suntem considerată echipa lui Liviu Dragnea”.

Oficialul liderului Seriei a III-a a Ligii 3 a mai precizat: ”Noi am sesizat poliția cu privire la vandalizarea autocarului, dar nu am primit niciun răspuns deocamdată. Firma de la care am închiriat autocarul ne-a înștiințat că trebuie să plătim 4.000 de lei pentru cele două cauciucuri tăiate. Sperăm să recuperăm paguba de la făptași. Însă nu ne facem mari speranțe că aceștia vor fi prinși prea curând”.

Președintele clubului Turris Măgurele, Mădălin Ioniță, spune că nu are ce să-i reproșeze lui Adrian Mititelu, patronul echipei U Craiova 1948: ”Mititelu s-a comportat ok cu noi. Ne-a salutat civilizat când am ajuns la stadion, iar după meci a intervenit și l-a liniștit pe un suporter care țipa spre loja în care ne aflam. În schimb, antrenorii lui s-au comportat sub orice critică și l-au agresat pe Eric Linkar. Eric nu a făcut semne obscene, se poate vedea pe înregistrări. S-a bucurat spre mine, care mă aflam la tribuna 1. Făcusem pariu cu el, că dacă ne distanțăm la 12 puncte de Craiova, vorbesc cu un prieten să-i dea să conducă un Ferrari”.

Oficialul formației teleormănene a mai spus: ”Sper că FRF să dicteze măsurile care se impun, măcar după imaginile care s-au văzut. Arbitrul și observatorul partidei au scris în rapoarte că n-au văzut că antrenorii Adrian Filip și Valentin David l-au bătut pe Eric Lincar. Înainte și după meci, Lincar nu a vorbit cu nimeni de la Craiova, doar i-a răspuns la salut lui Mititelu. Nu-l văd pe Eric un tip scandalagiu, provocator”.

Mădălin Ioniță susține că a fost amenințat telefonic de unul dintre liderii galeriei U Craiova 1948: ”I-am recunoscut vocea. Îl bănuiesc pe Gogoașă. Nu am făcut plângere împotriva lui. A fost o altercație la meciul tur, de la Măgurele. Noi le-am oferit 110 bilete celor de la Craiova, mai mult decât cinci la sută din capacitatea arenei noastre, iar ei n-au vrut să intre pe stadion dacă nu le dăm 300. Au rupt un gard și au intrat într-un ștrand, de unde au văzut meciul”.

AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele este ca și promovată în Liga 2. Formația teleormăneană se află pe locul 1 în Seria a III-a a Ligii 3, cu 50 de puncte, urmată de ACS Flacăra Horezu, 42 de puncte, și de U Craiova 1948 SA, 38 de puncte.

