Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a fost premiat la gala Leaders Under 40 Awards. Un premiu de moral ridicat cu câteva luni înaintea alegerilor de la Casa Fotbalului.

Șeful Federației a primit premiul la categoria Leadership, fiind unul dintre cei 42 de laureați, în cadrul unei gale care a avut loc marți, 3 octombrie, la Muzeul Național de Istorie din Londra, informează frf.ro.

Răzvan Burleanu a fost ales câștigător la categoria Leadership de prestigiosul juriu al premiilor oferite de Leaders, importantă rețea globală dedicată performanței în sport și business, și Aspire Academy, pentru cei mai performanți profesioniști sub 40 de ani din industria sportului mondial.

Au fost 585 de nominalizări la edițiile din acest an ale premiilor Leaders Under 40 care certifică performanțele tinerilor sub 40 de ani în industria mondială sportului, cele 585 de personalități provenind din 51 de țări.

Juriul din acest an a fost compus din 87 de experți reunind oficiali ai organizațiilor sportive internaționale, manageri ai unor cluburi de fotbal precum Juventus Torino, Tottenahm sau Arsenal, specialiști din federațiile de fotbal din Germania sau Olanda, precum și experți din alte ramuri ale sportului mondial.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost premiat la categoria Leadership, distincția reprezentând o recunoaștere a rezultatelor profesionale și a impactului asupra organizării, reformării și guvernanței în fotbal. Cele 5 criterii fundamentale pentru acordarea acestui premiu au fost conducerea unei organizații sportive cu un înalt standard de profesionalism, responsabilitatea unor decizii strategice în dezvoltarea organizației conduse, guvernanță transparentă și în baza valorilor etice, managementul diferiților actori implicați în dezvoltarea organizației, dezvoltarea principiilor de bună practică.

Printre laureații anteriori ai categoriei Leadership se numără Jamie Regle – director comercial Manchester United, Hicham El Amrani – secretar general al Confederației Africane de Fotbal, James Johnson – managerul departamentului fotbal profesionist în cadrul FIFA, Omar Berrada – Chief Operating Officer la Manchester City, Chris Klein – președinte LA Galaxy.

Celelalte categorii ale distincțiilor Leaders Under 40 din acest an au fost Digital, Antreprenoriat, Marketing și Comunicare, Comercial și Guvernanță.