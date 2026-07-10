Prețurile biletelor scad drastic

Înainte ca SUA să fie eliminate luni, cel mai ieftin bilet pentru meciurile din sferturile de finală era evaluat la aproximativ 3.200 de dolari. După înfrângerea americanilor, prețul a scăzut la doar 1.100 de dolari pentru partida din Los Angeles, programată vineri după-amiază. Într-o evoluție similară, eliminarea Mexicului de duminică, în urma unei înfrângeri în fața Angliei, a dus la o reducere cu 45% a prețurilor biletelor pentru meciul de sâmbătă de la Miami, ajungând de la aproape 4.000 de dolari la 2.000 de dolari.

„Biletele pentru sferturile de finală au fost vândute cu așteptarea ca atât Mexicul, cât și SUA să avanseze”, a declarat Brett Goldberg, co-CEO al TickPick, pentru CNN. „Când au pierdut în două zile consecutive în optimile de finală, a existat o scădere imediată și semnificativă a cererii pentru meciul respectiv din sferturile de finală.”

Impact economic pentru localuri

Înfrângerile Statelor Unite, Mexicului și Canadei, toate țări gazdă ale competiției, nu au afectat doar piața biletelor, ci și afacerile locale. Tom’s Watch Bar, un lanț de baruri sportive cu 18 locații în SUA, a raportat o scădere semnificativă a veniturilor. Co-fondatorul Brooks Schaden a explicat că zilele în care echipele din SUA și Mexic jucau „au fost impulsuri masive pentru afacere”. Acum, el estimează o scădere de 50% a veniturilor în zilele rămase ale turneului.

„Sincer, prețul nu a fost o problemă”, a spus Schaden, menționând că fanii mexicani, în special, erau mai predispuși să cheltuie mai mult timp și bani în locațiile lor.

Totuși, barurile și restaurantele continuă să beneficieze de pe urma Campionatului Mondial. Potrivit Institutului Berii, vânzările de bere au crescut cu 6,4% în ultimele patru săptămâni, iar în orașele gazdă, creșterea a fost și mai semnificativă, ajungând la 14% față de aceeași perioadă din 2025. De exemplu, în Massachusetts, vânzările de bere au crescut cu 23%, în timp ce zona metropolitană New York a înregistrat o creștere de 19%, iar California de 14%.

Optimi pierdute, dar turneul continuă

Eșecurile echipelor gazdă nu au afectat însă complet entuziasmul pentru competiție. „Performanța echipei SUA a contribuit la creșterea entuziasmului, dar datele arată că acest turneu este mai mare decât oricare echipă”, a declarat Andrew Heritage, economist-șef la Beer Institute, pentru CNN. „Ne așteptăm ca acest impuls să continue și în finală, fanii acordând prioritate împărțirii unei beri atunci când se adună.”

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