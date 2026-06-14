Conform datelor de la TicketData, o platformă care compară prețurile diverșilor furnizori terți de bilete, cele mai ieftine bilete pentru următorul meci, SUA – Australia, care va avea loc vineri la Seattle, costă 1.908 dolari (aproximativ 1.650 de euro). Comparativ cu acum trei zile, prețurile au crescut cu 77% în urma victoriei echipei SUA cu 4-1 asupra Paraguayului.

Creșterea prețului a fost și mai dramatică pentru meciul SUA – Turcia, pe 26 iunie, care se va desfășura la Inglewood, lângă Los Angeles. 90% în plus față de ceea ce era în ultimele trei zile, ajungând la 1.656 de dolari. Cu trei ore înainte de începerea primului meci al SUA, vineri, prețul pentru meciul cu Turcia era încă la 1.086 de dolari, conform publicației „The Athletic”.

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